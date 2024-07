Koupaliště nabízí jeden větší bazén i pro děti a zároveň brouzdaliště se skluzavkou pro nejmenší. Teplota vody? Nyní 22 stupňů Celsia, osvěžující voda je v Povrlech tradicí, na kterou lidé slyší. Nával je hlavně o víkendech, kdy za jeden den do areálu zamíří i šest stovek návštěvníků. Za vstup dospělí zaplatí 70 korun, děti, studenti a senioři 40 korun. Po sedmnácté hodině pouští všechny za jednotnou cenu 40 korun. Za lehátko dáte 100 korun. Otevřeno je každý den od 10 do 19 hodin a díky červené pásce na ruce můžete kdykoliv ven, po návratu pásku stačí jen ukázat.

Dvoutisícové Povrly samozřejmě v rámci svého koupaliště nedisponují obrovskou plochou a širokou škálou volnočasových aktivit, jako tomu je třeba v Brné, nechybí ale dvě hřiště na plážový volejbal, kde se konají pravidelné turnaje, trampolíny pro děti, několik prolézaček a houpaček, součástí hlavní budovy je restaurace. Sází tu hlavně na klid v přírodním prostředí, pohodu si v pondělí kolem čtvrté hodiny odpoledne užívala zhruba padesátka lidí.

„Máme rádi klid, proto nikdy ani neuvažujeme o městských koupalištích v Ústí. Líbí se nám koupaliště v přírodě, což Povrly splňují dokonale. Za tu cenu vstupného je to skvělé. Do restaurace moc nechodíme, jsme zvyklí si brát svačinu z domova,“ řekl Ústeckému deníku pár ve středním věku, dorazil z Děčína.

Ceny v bistru na terase hlavní budovy by však mohl závidět nejeden návštěvník z Klíše či Brné. Za jedenáctistupňové pivo tu dáte 35 korun, za velkou točenou limonádu zaplatíte 30 korun, za ledovou kávu dáte 45 korun. Populární langoš v Povrlech stojí 80 korun, oblíbený je i smažený sýr v bulce za 70 korun. Za smažený sýr s hranolky vytáhnete z kapsy 110 korun, na 150 korun pak vyjde pizza, na výběr jsou čtyři druhy. Za cenu 110 korun dostanete i hotovky, třeba halušky se zelím, boloňské špagety nebo výpečky.

Stejně jako na velká koupaliště, tak i do Povrlů míří pravidelné kontroly. Hlídají hygienické podmínky i kvalitu vody. „Když je sezona, jezdí pravidelně, vlastně každé dva týdny. Odeberou vzorek z bazénu a zkontrolují ho,“ popsal práci tak trochu jiných návštěvníků místní pokladní. Na pořádek kolem bazénu zase dohlíží plavčíci. „Dnes jsem tu sama, ale když je víkend, nebo opravdu dost lidí, je nás samozřejmě víc. Vážný úraz si nepamatuji, i mladší generace se chová dobře. Nekouří se tu, tak sem tam třeba jen pošlu kuřáka do míst, které je pro ně vyhrazené, ale většinou bývá klid,“ poukázala místní plavčice.

Co by však potřebovalo v Povrlech vylepšit, to je zázemí hlavní budovy, šatny i veřejné toalety již na první pohled pamatují mnohé. Podle starosty obce Povrly Dalibora Pavláta by k rekonstrukci zázemí mohlo dojít už příští rok.

„Pokud návrh projde přes zastupitelstvo, mohou se návštěvníci těšit na novou terasu s restaurací, nové toalety, sprchy a samozřejmě i šatny. Rozpočet na opravu a vlastně i celý rozpočet obce na příští rok teprve budeme dělat, ale bavíme se o zhruba dvou milionech korun. Pokud bude vypsán dotační titul, samozřejmě se ho pokusíme využít, případně bychom opravu zaplatili z obecních peněz,“ objasnil starosta.

Proměnou prý projdou i chatky před koupalištěm, pětici starých chatek nahradí v brzké době modernější s klimatizací, aby mohly být využívané i v jarních a podzimních měsících. „Výhledovou opravou jsou pak samotné bazény,“ doplnil Pavlát plány na proměnu povrlského koupaliště, jenž otevřelo své brány poprvé v roce 1970.