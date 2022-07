Koupaliště i rybníky na Ústecku nabídnou cenově přijatelné stánky s občerstvením

Milovníci koupání pod širým nebem mají na Ústecku na výběr hned několika vodních ploch. Lidem, kterým se ale příčí platit za vstupné 150 korun, budou muset na koupaliště přírodní nebo do vedlejší obce Povrly. Na obou ústeckých koupalištích totiž bude potřeba sáhnout do peněženky hlouběji. Čtyřčlennou rodinu vyjde celodenní návštěva na tři stovky. Nově jsou ale koupaliště otevřena do devíti hodin večer.

Povrly | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Největším umělým koupalištěm na Ústecku i nadále zůstává to v Brné. Nabízí rekreační bazén s tobogánem, dětské brouzdaliště, plavecký bazén či další bazén pro rekreaci. Na místo je možné se dostat lodí a návštěvníci mají šanci se vykoupat v řece, která tudy protéká. Zdarma je k dispozici takzvaná chill zóna s plážovou knihovnou, dále stolní fotbálek a ping-pong. Novinkou je photopoint v podobě obřího křesla. Na nejmenší návštěvníky čekají prolézačky s houpačkami. Samozřejmostí je bezbariérové sociální zařízení, šatny, zázemí pro rodiče s dětmi s přebalovacím pultem a možností ohřátí kojenecké stravy. Tunely v zadání územního plánu nejsou. Ústí ale zůstává ve střehu V sousedství je hřiště na plážový volejbal. Na koupališti je možné se občerstvit u několika stánků s posezením. Ceny prozatím nijak nevybočují ze zaběhlých standardů i navzdory současné drahotě. „Já vlastně zatím nemám, samozřejmě kromě piva, extra důvod zdražovat. Návaly nejsou a dodávky mi ještě nezdražili. Uvidíme, co bude dál,“ poznamenal jeden ze zdejších stánkařů. Pivo Březňák se tu dá pořídit půllitr za 28 až 30 korun, hranolky za 35 až 40 korun, langoš za 65 korun, klobása za 79, malinovku tu nabízí za 25 korun a párky za 45 korun. Ceny mají stánkaři velmi podobné, sortiment poměrně bohatý. Pořídit se zde dají třeba i sluneční brýle, opalovací krém a další drobnosti. Přestože areál disponuje přilehlým parkovištěm, je možné přijet i na městském kole, které zde lze jak zapůjčit, tak vrátit. Zaměřené na rodiče s dětmi Oproti Brné působí bazény na Klíši nejen o něco moderněji, ale také jako mnohem více zaměřené na rodiče s dětmi. Koupaliště po kompletní rekonstrukci město slavnostně otevřelo v červnu 2020. K dispozici jsou zde bazény včetně dětského s termální vodou, obří dvoudráhová skluzavka, dětské hřiště a spousta atrakcí především pro děti. Využít lze též skokanský bazén s desetimetrovou skokanskou věží. Nechybí doplňkový prodej pomůcek do vody a na opalování, zázemí pro rodiče s dětmi včetně mikrovlnné trouby a přebalovacího pultu, šatny a WC. K návštěvě vybízí stánky s občerstvením a bufet, kde lze koupit pivo Březňáka půllitr za 35 korun, nealko za 35 korun, hovězí burger za 149 až 199 korun, hranolky za 45 korun, palačinky a Langre za 80 korun, párek v rohlíku za 35 korun a další sortiment. Sesuvy napáchají věcí. Jeden dokonce přestěhoval celý sad k sousedům Dalším velmi oblíbeným koupalištěm je to pod přehradou v Povrlech. Nabízí plavecký bazén a brouzdaliště pro děti, zázemí, ubytování v chatkách, místo pro přívěs a stan. "Dospělí zaplatí 70 korun, děti do jednoho metru výšky 15 korun a starší děti se studenty a seniory 40 korun," uvedli provozovatelé koupaliště. K dispozici je beach volejbal, stolní tenis, lehátko. Bufet nabízí například pivo za 40 korun. V lomu ubývá vody Dobrodružnější povahy jezdí tábořit na Oprám, kde holdují koupání v zatopeném lomu. Není tu plavčík, odkanalizované toalety, ani jiné vymoženosti. Najdete tu jen parkoviště a místo, kde se dá kempovat. V Oprámu pomalu ubývá vody a přes léto jej sledují hygienici, zda je voda vhodná ke koupání a výsledky rozboru zveřejňují na svých webových stránkách. Co tu ovšem nechybí, je bistro, poeticky nazvané Bažina. Pivo tu mají za 25 korun půllitr, třetinku za 15, malinovku také tak. Hranolky pořídíte za 40 korun, párek v rohlíku za 30, čtyři bramboráčky za 40, smažený sýr v bulce za 70, klobásu za 60 korun. V nabídce jsou obědové menu a možnost posedět uvnitř i venku. Stánky budou i u jezera Milada. Dát si tam můžete pivo kolem 40 korun, limonádu kolem 35, záleží na stánku, párek v rohlíku za 40 korun, mojito za 110 korun. Půjčit si tam můžete šlapadlo či paddleboard. Ten stojí na hodinu 150 korun.

