Kam byste neměli jezdit za přírodním koupáním? Do Chabařovic k rybníku, který v této době není vhodný k vodním radovánkám. Horší kvalita vody kazí pohodu i v zatopeném dolu ve Varvažově. Naopak Chlumecký rybník a umělé jezero Milada ke svlažení přímo vybízejí. Informovali o tom krajští hygienici, kteří dojíždějí na rozbory v průměru jednou za čtrnáct dní.

„Když zjistíme, že kvalita vody upadá, interval kontroly zkracujeme. V nevhodné vodě se mohou množit třeba chlorofyly nebo sinice. Ty způsobují například vyrážky, alergie, při masivním znečištění mohou svým jedem poškodit játra,“ uvedla ředitelka hygienické stanice Lenka Šimůnková.

Jeden z provozovatelů chabařovického koupaliště Jiří Záhořík vysvětlil, že jim nezbývá než dát výstražné cedule ke břehu. „S tím se nedá nic dělat. Cedule varují, že koupání je pouze na vlastní nebezpečí, ale zároveň tu necháváme puštěné sprchy, aby se lidé mohli hned omýt,“ vysvětlil.

Za rozbor platí zhruba 2500 korun. Málo navštěvované koupaliště přitom pro provozovatele nehraje významnou ekonomickou úlohu. Hlavní je kemp, který s ním sousedí. „Ten se docela rozjel, ale poté, co jsme kvůli pandemii přišli o dva měsíce, šlo to zpočátku pomalu. Rybník má lodičky, šlapadla, je to takové zpestření,“ řekl.

Varvažovský rybník se prozatím ustálil na druhém stupni znečištění. Koupat se v něm lze bez rizika, ale zároveň je vidět, že už má vodu poněkud kalnou.

Naopak kvalitní vodou se může pyšnit Chlumecký rybník. „Je docela hluboký, každý rok na pláže navážíme písek, takže ono se to díky tomu pročistí. Zhoršenou kvalitu vody jsme tu samozřejmě také měli, ale nepamatuji, že by to bylo ve stádiu zákazu,“ vzpomínal chlumecký starosta Roman Zettlitzer.

Nejmladší město Ústeckého okresu se ovšem prozatím nechystá vybudovat kemp. „Není to na pořadu dne, jelikož všechny pozemky nejsou naše a místy je tu svah pro tyto účely nevhodný,“ vysvětlil Zettlitzer.

Absolutní jedničkou co do čistoty vody ovšem zůstává zatopený a rekultivovaný velkolom Milada. Voda působí jako sklo v akváriu a zdejší živočichové si s případnou řasou umějí poradit. Letos tu přibyly i další stánky pro rekreanty. Je zde možnost kempování i vodních sportů. Budoucí podobu zdejších pozemků a krajiny určí architektonická veřejná soutěž, do níž bude možné se přihlásit až do března příštího roku. „Soutěž jsme vyhlásili jako mezinárodní a budeme se těšit na komplexní řešení všech stránek tohoto složitého prostoru,“ dodal k tomu Walter Fiedler, ředitel Palivového kombinátu Ústí, který má jezero ve správě.