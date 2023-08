/FOTO, VIDEO, ANKETA/ Venku je hic a pařák má být i o víkendu. Dobře bude tedy u vody. Ochladit se můžete na Ústecku třeba na koupalištích na Kliši, v Brné či v Povrlech. K návštěvě láká i jezero Milada a vykoupat se můžete v Chlumci na rybníku či ve Varvažově. Na přírodním koupališti v Chabařovicích je už ale podle hygieniků zákaz koupání a to kvůli sinicím a vodnímu květu. A pokud nemáte rádi stojaté vodu, tak vám je k dispozici řeka Labe.

Jezero Milada u Ústí nad Labem. | Video: Martin Mudroch

Bakterie sinice se šíří ve vodě především za velmi teplého počasí a produkují zdraví škodlivé látky. Jsou tak mnohdy příčinou zákazu koupání v přírodních koupalištích. Kvalitu rekreační vod můžete sledovat ZDE



Koupaliště na Kliší a v Brné patří městu Ústí a nově tam zaplatíte levnější vstup. Celodenní vstupné je za cenu dvouhodinového tedy za 100 korun, studenti a důchodci zaplatí 60 korun.

V areálu letního koupaliště Brná rekreační bazén s tobogánem, dětské brouzdaliště, plavecký bazén. Zdarma je k dispozici chill zóna, stolní fotbálek a ping-pong. V sousedství je hřiště na plážový volejbal. Na koupališti je možné se občerstvit u několika stánků s posezením. A nedaleko dětského bazénu ve stínu stromů můžete také narazit na pojízdný stánek se zmrzlinou ze Zelenkovic kopečku. Přestože areál disponuje přilehlým parkovištěm, můžete přijet i na městském kole, které je zde možno si jak zapůjčit, tak vrátit.

Vodní radovánky si užijete i na Klíši. Letní koupaliště tam je po celkové rekonstrukci a k dispozic tam jsou bazény (včetně dětského) s termální vodou, obří dvoudráhová skluzavka, dětské hřiště, dvě petanqué hřiště a spousta jiných atrakcí pro děti i dospělé. Využít je možné též skokanský bazén s 10metrovou skokanskou věží.

V oblibě je i koupaliště v Povrlech. Otevřeno je od 10.00 do 19.00, plné vstupné přijde na 70 korun a zlevněné pak na 40 korun. Povrly nabízí plavecký bazén a dětský bazén se skluzavkou, dva beachvolejbalové kurty, dva pinčesové stoly, dvě velké trampolíny, koutek pro děti. Zapůjčit si můžete lehátka, k mání je i stánek s občerstvením.

Kde nechce platit vstupné, tak může vyrazit na Miladu. Jezero u Ústí nad Labem má několik pláží a v oblibě ho mají rodiny s dětmi i milovníci windsurfingu a kitesurfingu. Kromě osvěžení a zahnání hladu si u většiny kiosků můžete půjčit šlapadlo či paddleboard. Hodina na „prkně“ přijde na 150 korun, šlapadlo stojí 250 korun. Právě z paddleboardu je krásně vidět svět pod hladinou jezera. Průhlednost vody je přes tři metry, takže pokud jste ve správný čas a na správném místě, můžete vidět malé okouny či plotice. Parkování je od Chabařovic i od Trmic zdarma. O kvalitě vody na Milade jsme psali už dříve ZDE

Tento týden, kdy letní prázdniny vstoupily do poslední čtvrtiny, venkovní teploty znovu překročily tropické třicítky. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu vedra potrvají i na přelomu tohoto a příštího týdne, kdy teplota může dosáhnout až 34 stupňů Celsia. Vysoké teploty znamenají zátěž pro lidský organismus, hrozí přehřátí a dehydratace. Lidé by proto měli hodně pít neslazené nealkoholické nápoje, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Odborníci doporučují také omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Lidé by neměli nechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

Zdroj: Janni Vorlíček