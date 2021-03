Ožije! Na Kozí dráhu mezi Děčínem a Telnicí by měly letos vyjet vlaky

Dlouhé roky, kdy po Kozí dráze vedoucí z Děčína do Oldřichova u Duchcova na Teplicku neprojel jediný vlak s cestujícími, by letos měly skončit. Krajský úřad se domluvil se Správou železnic, že v horizontu několika týdnů zprovozní alespoň část této trati slavící letos 150 let své existence.

Kozí dráha na historické fotografii. | Foto: Miroslav Sekyra

Podle náměstka hejtmana Jiřího Řeháka (Spojenci) Správa železnic (SŽ) změnila svůj postoj, což umožní obnovení provozu. Doposud totiž požadovala, aby kraj objednal pravidelnou dopravu. Nyní podle Řeháka SŽ stačí turistické spoje. "Kozí dráha má velmi blízko ke spuštění. SŽ je ochotná alespoň část dráhy spustit ještě letos, mohla by to být otázka týdnů, nebo nanejvýš několika málo měsíců," řekl náměstek hejtmana. Letos by první vlaky mohly vyjet mezi Děčínem a Telnici, nejpozději od příštího roku chce kraj tuto trať zařadit mezi turistické linky. Již nyní ale je jisté jedno datum, kdy motoráky na Kozí dráhu vyjedou. "Dráha letos slaví 150 let, proto chceme 2. října, na kdy výročí připadá, vypravit výroční vlak," dodal Řehák. Bude, nebude? Jednou ano, podruhé ne. Na Kozinu by se dalo sázet Přečíst článek › Poslední pravidelné vlaky projely celou Kozí dráhu z Děčína do Oldřichova u Duchcova v prosinci 2007. Přestože po trati jezdily turistické vlaky, postupně se její stav zhoršoval. Jako první byl výlukou uzavřen úsek z Chlumce do Oldřichova, který je nyní částečně rozkradený. Před šesti lety pak přestaly příležitostné vlaky mezi Děčínem a Telnicí.