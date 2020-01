Společnost KPT Rail chce letos přes léto vrátit železniční dopravu na opuštěnou Kozí dráhu v úseku Krupka – Děčín. Soukromý dopravce sehnal podle svého vedoucího provozu Jaroslava Kuglera na letní jízdy o víkendech a svátcích sponzory. Na trati by turisty vozil motoráček. Od května do září by se jednalo téměř o 400 spojů. To vše v režii uvedené společnosti. Jenže správce trati je proti.

„Tato trať má největší turistický potenciál z celého Ústeckého kraje a je velká škoda ho nevyužít. Zvláště s napojením na Krupku, která je nově na seznamu UNESCO. Koleje jsme si prošli a jsou podle nás provozuschopné. Minimálně od Děčína do Telnice, dále do Krupky by mohl pokračovat turistický autobus, když by tam nemohl jet vlak,“ řekl Deníku Kugler.

Trať je v současné době bez života a chátrá. To se podepisuje na jejím technickém stavu. „Po trase Kozí dráhy chodím každý den a nevěřím, že by se dala někdy dohromady. Je to tam zarostlé, pražce hnijí a o stavu kolejnic ani nemluvě,“ popsal Ondřej Šimůnek z Proboštova.

Právě úsek přes Proboštov až do Oldřichova je v nejhorším stavu a jeho obnova by byla asi nejnákladnější. „Bylo by hezké, kdyby Kozina zase fungovala, ale to si měli rozmyslet tak před 5 lety,“ komentoval rozhodnutí dopravce muž, který bydlí v sousedství dráhy.

Obnovení provozu by uvítal i starosta Krupky Zdeněk Matouš. „Reálně to ale nevidím. Stálo by to hodně peněz,“ zmínil s tím, že místo vlaků by v koridoru mohli do budoucna jezdit třeba cyklisté, čímž by dopravní charakter Kozí dráhy v určitém smyslu zůstal zachován.

Telnice by oživení trati uvítala

Kozí dráha prochází obcí Telnice. Její vedení by znovuoživení trati přivítalo a je jí jedno, jestli by po ní jezdily motoráčky, nebo cyklisté. „Z informací, které mám od déle sloužících kolegů, se v minulosti dělaly studie, ze kterých vzešlo, že souběžné provozování cyklostezky a vlakové dopravy není možné na celém úseku mezi Děčínem a Teplicemi. Na katastrálním území obce Telnice by v tom ale problém nebyl,“ reagoval starosta Telnice Jan Doubrava.

Další obcí, která by mohla z obnovení provozu dráhy profitovat, je Libouchec. „Pokud bych si osobně měl vybrat mezi cyklostezkou a vlaky, byl bych pro vlaky. Myslím si, že se jedná o nostalgickou trať, kterou by lidé využívali především během víkendů a prázdnin. Vzhledem k dobré autobusové dopravě v naší obci by vlak na přepravu do práce pravděpodobně nevyužívali,“ sdělil starosta Jiří Bolík.

Pravidelná vlaková doprava byla na trati Děčín – Oldřichov u Duchcova ukončena při změně grafikonu v prosinci 2007. Důvodem byla podle tehdejšího vyjádření Správy železnic absence objednávky vlakové dopravy ze strany Ústeckého kraje kvůli nízkému využití spojů, velké docházkové vzdálenosti železničních stanic a zastávek od obcí.

Ústecký kraj už před časem avizoval, že koleje na této regionální trati za současného stavu nejsou sjízdné a provozuschopné. „Pokud by tomu tak bylo, kraj by o obnovení provozu uvažoval, prověřila by se možnost objednání vlakové dopravy v režimu turistické linky,“ sdělila novinářům Magdalena Fraňková z tiskového oddělení kraje.

Správa železnic (SŽ) opravy trati neplánuje. „V současné ani budoucí době se zprovozněním trati nepočítáme. Požadavek na obnovení provozu ze strany kraje neregistrujeme,“ potvrdil ve čtvrtek Deníku mluvčí SŽ Marek Illiaš. Doplnil, že hrubý odhad nákladů na zprovoznění dráhy se pohybuje v řádu 100 až 150 milionů korun, a to včetně obnovy zabezpečení na přejezdech.

Společnost KPT Rail povolení k letnímu příležitostnému provozu na Kozí dráze nedostala. Dopravci se přístup Správy železnic k technickému stavu trati a vyloučení dopravy nelíbí. Před koncem minulého roku proto dopravní společnost požádala o závazné stanovisko Drážní úřad a také Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.

„Čekáme teď na jejich rozhodnutí. Jsme přesvědčeni, že výluka na Kozí dráze je nezákonná. Zvažujeme i oslovení orgánů EU,“ konstatoval Jaroslav Kugler za KPT Rail.