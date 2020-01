V těchto dnech od úřadu získala závazné stanovisko, že Správa železnic coby vlastník trati na ni musí neodkladně umožnit provoz vlaků a o chátrající koleje se postarat. První výletní mašinu sem chce KPT Rail vypravit už v květnu. Bez integrace do krajských jízdních řádů, pouze na vlastní riziko.

„V závěru minulého roku jsme požádali Drážní úřad, aby přezkoumal celou záležitost okolo této trati, která je už skoro 10 let mimo provoz,“ uvedl vedoucí provozu železniční dopravy KPT Rail Jaroslav Kugler.

V těchto dnech dopravce obdržel zpět závazné stanovisko úřadu, ve kterém se uvádí, že vlastník dráhy má i přes přerušení provozu povinnost zajistit údržbu a opravu v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost. „A umožnit styk dráhy s jinými dráhami, pečovat o rozvoj a modernizaci trati v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti území kraje,“ uvádí se dále v rozhodnutí Drážního úřadu, které má redakce k dispozici.

Pokud vše dobře dopadne, začnou podle Kuglera na lokálce vlaky jezdit zatím v úseku Děčín - Telnice o víkendech a svátcích ve čtyřech párech od 1. května do 31. srpna. KPT Rail má pro vlastní dopravu připravené jízdní řády, které počítají i s prodloužením provozu ve formě náhradní autobusové dopravy do Krupky, kde už jsou koleje v horším stavu.

Z Oldřichova až na Děčínsko

Provoz na trati, která se klikatí z Oldřichova na Teplicku úpatím Krušných hor přes ústecký okres až na Děčínsko, vítají také obce Proboštov a Novosedlice, kam Kozina z Krupky pokračuje, ale jsou tam koleje nejvíce v desolátním stavu. I do těchto lokalit Teplicka by ale mohl z Krupky pokračovat nasmlouvaný autobus náhradní dopravy. V úterý 28. ledna se na tom při jednání v Proboštově shodli zástupci dopravce a vedení obou obcí. „Navržené předběžné podmínky ze strany společnosti KPT Rail jsou pro nás přijatelné,“ sdělil po schůzce se dopravcem místostarosta Proboštova Roman Nešetřil. Obce by na letní provoz mohly přispívat.

Vlastník trati na to zatím nereaguje. Ze strany Správy železnic stále platí informace z předminulého týdne, že opravy v nějakém velkém rozsahu se na této vyloučené lokálce neplánují. „V současné ani budoucí době se zprovozněním nepočítáme,“ konstatoval mluvčí Marek Illiaš. Podle něj je hrubý odhad nákladů na zprovoznění dráhy v řádu 100 až 150 milionů korun.

Jaroslav Kugler ze společnosti KPT Rail považuje tuto lokálku za dráhu s největším turistickým potenciálem v rámci celého Ústeckého kraje. „Byla by proto velká škoda ho nevyužít. Zvláště s napojením na Krupku, která je nově na seznamu UNESCO,“ řekl Deníku.

Pravidelná vlaková doprava byla na trati Děčín – Oldřichov u Duchcova ukončena při změně grafikonu v prosinci 2007. Důvodem byla podle tehdejšího vyjádření Správy železnic absence objednávky vlakové dopravy ze strany Ústeckého kraje kvůli nízkému využití spojů, velké docházkové vzdálenosti železničních stanic a zastávek od obcí. V dalších letech na koleje už vyjely pouze mimořádné turistické vlaky.