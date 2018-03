Kraj chce změnit ústecké divadlo na příspěvkovou organizaci

Ústí nad Labem - Hejtmanství a město scénu ročně dotuje částkou 60 milionů.

Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem čekají velké změny. Nejen že postupně prochází opravou sociálního zázemí pro návštěvníky včetně výmalby interiérů, ale brzy se zřejmě dočká také důležité právní úpravy. Ústecký kraj ve spolupráci s městem hodlá jeho dosavadní statut obchodní společnosti s.r.o. změnit na příspěvkovou organizaci.

„Vláda vloni rozhodla o zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru, kam spadá i kultura. Kvůli nevhodné právní struktuře s.r.o. o tyto peníze z ministerstva kultury přicházíme. Když město a kraj přistoupí k likvidaci s.r.o. a svěří majetek příspěvkové organizaci, tak ta může požádat o 14 milionů korun, o které nyní fakticky přicházíme,“ uvedl zastupitel Martin Hausenblas (PRO! Ústí), který na statut divadla dlouhodobě upozorňuje.

Společníky divadla jsou město a Ústecký kraj. Každý z nich vlastní padesát procent. Z městské i krajské kasy do divadla ročně přitéká po 30 milionech korun, celkem tedy 60 milionů.

Kraj záměr zřídit novou příspěvkovou organizaci potvrdil. „Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí čtyři varianty fungování. V tuto chvíli se k těmto variantám nemůžeme vyjadřovat, protože jsou předmětem jednání,“ uvedla Markéta Flochová z odboru kanceláře hejtmana.

„Jednou z variant je, aby kraj měl většinový podíl. Není to ale běh teď narychlo, po dobu platnosti společenské smlouvy by nebylo vhodné to nyní řešit,“ uvedla primátorka Věra Nechybová (UFO). S ní souhlasí i zastupitel za KSČM Pavel Vodseďálek.

ČAS NA PŘÍPRAVU

„Ono je hezké teď říkat, že s.r.o. je nesmysl. Kdyby ale do toho kraj a město před lety nešly, tak tam nyní máme místo divadla kasino,“ sdělil Vodseďálek, který je zároveň městským i krajským zastupitelem. Podle něj se v současnosti hledají cesty, jak transformaci provést.

„Musí se udělat odhady majetků a najít konsensus. Nikdo neříká, že o tom nepřemýšlíme, ale využijme raději ty tři roky, kdy ještě bude platit společenská smlouva, na to, abychom to pořádně připravili,” řekl Vodseďálek.

Sám ředitel divadla Miloš Formáček upozorňuje, že krajská metropole není jediná, která má divadlo pod hlavičkou obchodní společností.

„Jako s.r.o. fungují například divadla v Kadani nebo v Mostě. Každému řediteli divadla bych přál, aby byl zároveň i jednatelem. Naučil by se opravdu hospodařit a rozmýšlel by se, kam peníze vloží,“ podotkl Formáček, který současně nastínil, co všechno letos ústecké divadlo čeká.

„Máme to štěstí, že se můžeme pochlubit vlastní produkcí. Jezdí k nám přední herci a zpěváci. Čeká nás premiéra Smetanovy Libuše a získali jsme letos také práva z Anglie na muzikál Bídníci. Dostáváme se tak do popředí velkých divadel ve střední Evropě,“ dodal Formáček.