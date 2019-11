„Jsme připraveni na Gigafactory výzvu. Máme vážný zájem, infrastrukturu, pracovní sílu i potenciální zdroj lithia. Díky za odpověď. Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK).“ Takový tweet zanechal Elonu Muskovi na profilu šéf ICUK Martin Mata.

Na veřejnosti se okolo zprávy strhla bouřlivá diskuse. Jedni poukazují na zbytečnost podobných zpráv, jelikož nevěří, že slavný vizionář a šéf automobilky Tesla se o své veřejné profily na sociálních sítích stará sám. Pozornosti neunikla ani pravopisná chyba ve slově „challenge“, ta už je opravena. Politici ale Matovi dávají za pravdu. „Jestli chceme do našeho kraje přinést tak obrovskou investici, musíme začít slovy. Investory je nutné popostrčit, dát jim kvalitní pobídku,“ komentoval Mata svou iniciativu.

Lidé se podle něj mohou snům smát, ale ten jeho má prý reálný základ. Kromě kvalifikovaných lidí kraj disponuje i zdrojem základní suroviny pro baterie: lithiem na Cínovci. „Němci jsou výrazně dražší. A proč by naše suroviny měly končit se ziskem u sousedů?“ reagoval Mata na předchozí Muskův zájem vybudovat továrnu v Německu. „Pokud ale chceme uspět, musíme připravit kvalitní pobídku. Klidně ji pojedu odprezentovat do Silicon Valley,“ dodal.

Připravit pobídku by podle jeho názoru měly kromě ICUK také města, kraj, zdejší univerzita a CzechInvest. S tím souhlasí i vrcholní regionální politici.

Za pokus nic nedá

Například náměstek hejtmana Martin Klika, který má na starosti rozvojové projekty, podobně jako Mata tvrdí, že investory i politickou reprezentaci bývá potřeba trochu popostrčit. „Nemůžeme pasivně čekat, že nás někdo jen tak objeví. Kdyby občas někam nevyjeli, nedělali si kontakty, nikdy nic nevytvoříme. Pokud to bude někdo prestižní, jako je Musk, tak to bude jedině plus. Kdyby od něj přišla odezva, tak ať za ním klidně letí. Martin Mata odvádí velký kus práce a já na něj sázím. Snad se mu to povede,“ řekl Klika.

Jeho názor sdílí i „rozvojový“ náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský. „Samozřejmě se město snaží, aby sem přišli noví investoři, díky nimž budou nová pracovní místa a Ústí a Ústecký kraj získají pověst dobré investiční příležitosti. Stagnace ničemu neprospívá,“ uvedl.

Zatím to ale se stavbou miliardové fabriky na baterie pro Teslu vypadá všelijak. Kvůli zrušené německé zakázce za čtyři miliardy dolarů před třemi lety dokonce vznikla evropská iniciativa, která chce pro výrobu lithiových akumulátorů získat jiné výrobce. Chce totiž konkurovat Číně, kde Elon Musk vybudoval Gigafactory 3 právě na výrobu lithium-iontových článků. Obdobná výrobna přesto zůstává v Evropě ve hře.

Ústecký vizionář, podnikatel a opoziční zastupitel Martin Hausenblas, který se v rozvojových projektech angažuje, si myslí, že šanci Ústecko má. „Ušli jsme kus cesty. Máme polygon na autonomní vozidla, univerzitu, ICUK a další,“ dodal.