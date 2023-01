Prvních pět milionů za porušení pravidel při zadání zakázky na stavební práce v Ústí nad Labem již kraj zaplatil, rozsudek dorazil loni v prosinci a hejtmanství s úhradou peněz neotálelo. Pokud by se zpozdilo nad povolenou časovou lhůtu, rostla by pokuta každým dne o předem určené penále. Dalších téměř 200 jej pravděpodobně čeká v dohledné budoucnosti. Kvůli pokutám ale nebude třeba seškrtávat jiné krajské výdaje, rozpočet s těmito penězi již počítá v rezervě.

„Další korekce ve výši 64 milionů korun je za rekonstrukci silnice na Lounsku. Rozhodnutí padlo již v prosinci, ale doposud nám nebylo doručeno. Počítáme, že nám dorazí během několika dní a stejně jako v předchozím případě ji okamžitě zaplatíme,“ říká krajský radní pro finance Jan Růžička (KDU-ČSL). Platební výměr byl vyměřen už v roce 2016, dalších šest let trvalo projednání před soudem, kde se kraj korekci bránil. Pokuta byla udělena kvůli losovačce při výběru zhotovitele v roce 2010, kauza se tak táhne již třináct let. Od té doby stojí v čele kraje již čtvrtý hejtman.

Problematická byla rovněž rekonstrukce silnice z Chomutova na Louny, i u této zakázky dozorové orgány zjistily pochybení a uplatnili maximální možnou korekci, tedy 25 procent. Také u této opravy vznikl problém při losovačce v roce 2010, kraj by měl vrátit 128 milionů korun. Zda tomu tak bude, zatím není jasno. Původně se mělo soudní přelíčení konat v prosinci loňského roku, ale bylo odročeno a nový termín projednání zatím kraj nemá. „Je to velmi nepříjemné, že peníze, které by měli obyvatelům sloužit v letošním roce, musíme vydat za věci, které se staly před třinácti lety,“ doplnil Jan Růžička.

Podle náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka by tyto částky měly být poslední, které by měl kraj zaplatit v souvislosti s problematickým ROP Severozápad. „Už v předchozím volebním období se při sestavování rozpočtu myslelo na riziko vracení části dotací,“ uvedl Kulhánek. V minulosti kraji hrozilo vracení až 300 milionů, z této částky ale nakonec zaplatil doposud jen devět milionů korun. Byl tak poměrně úspěšný při soudních sporech týkajících se vratek. „V případech, o kterých se nyní bavíme, jsme tušili, že se platbám nejspíše nevyhneme a měli jsme na to zdroje připravené,“ doplnil náměstek hejtmana.

Dotace z ROP Severozápad řeší také trestní soud, státní zástupce obžaloval 27 lidí z machinací s evropskými dotacemi. Právě v rámci tohoto řízení se k procesu připojil i Ústecký kraj, který požaduje náhradu škody ve výši 130 milionů korun.