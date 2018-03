Kraj podpořil obnovu nádraží v Lovečkovicích. Muzejní trať se dočká prodloužení

Ústecký kraj - Už více než 40 let nejezdí mezi Lovečkovicemi na Litoměřicku a Zubrnicemi na Ústecku vlak.

Fanoušci této železnice se nevzdávají a uvažují o znovuzprovoznění této části bývalé tratě Velké Březno - Úštěk s odbočkou do Verneřic, která začínala právě v Lovečkovicích.

Záměru je nakloněný i Ústecký kraj. „Rada schválila dotaci 375 tisíc na lovečkovické nádraží. Kdyby se železniční trať obnovila, bylo by to z mého pohledu atraktivní turistické lákadlo,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. S obnovou odbočné tratě až do Verneřic se zatím nepočítá.

Z původní trati je již několik let v provozu část Velké Březno - Zubrnice a to v režimu muzeální železnice. První letošní jízda na zubrnické muzeální lokálce začíná 30. března. Ve stejný den otevře zdejší železniční muzeum a v dubnu i parní vodárna na Střekově.

Mezitím spolek, který železnici provozuje, čeká údržba trati i vozového parku. Nedávno například osadil nový motor do další historické lokomotivy. Trať loni využilo 10 tisíc cestujících.