Kraj podpořil rozvoj bioekonomiky

Ústecký kraj – Auta, která jezdí na cukr, měsíční balení léků nahrazené jednou superpilulkou. Výzkumné programy, jež nabízejí šance mladým vědcům nacházet nové inovace, by se mohly brzy promítnout i do Ústeckého kraje, který by měl na jednom z nich začít spolupracovat.

Kraj se bude účastnit programu Evropské komise Horizont 2020. Ilustrační foto.Foto: www.h2020.cz

Krajští radní schválili na svém posledním zasedání účast hejtmanství na programu Evropské komise Horizont 2020, jehož část je zaměřená na rozvoj takzvané bioekonomiky v jednotlivých regionech EU. „Je to oblast hospodářství založená na využití biologických zdrojů, které pocházejí ze zemědělské a potravinářské produkce, a na využití biotechnologických postupů, které vytvářejí ekologičtější alternativy chemické produkce,“ vysvětlila vedoucí Národního informačního centra pro evropský výzkum Naďa Koníčková. ČTĚTE TAKÉ: Cestující z Ústí do Prahy mají večer smůlu. Chtějí přidat další spoj Největší výzvou, kterou projekt řeší, jsou těžko odbouratelné materiály, především plasty, a jejich nahrazení. A pak také závislost Evropy na dodávkách ropy z jiných trhů, kterou by mohla v blízké budoucnosti nahradit alternativní biopaliva. „Chceme otevřít tuto problematiku pro organizace zabývající se výzkumem, jako je univerzita, inovační centrum nebo výzkumné centrum společnosti Unipetrol,“ uvedla mluvčí kraje Markéta Flochová. ČTĚTE TAKÉ: Kvůli mrazu výrazně stoupla spotřeba plynu. Lidé nezaplatí více, slibují plynaři

