Ústecký kraj - Další pokutu od Ústeckého kraje dostala společnost TD Bus (bývalý BusLine), která na severu Čech zajišťuje autobusovou dopravu.

Zelený autobus. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Roman Nešetřil

Kraj dopravci vyměřil sankci 40,3 milionu korun za neodjeté spoje v říjnu a v listopadu. Už na začátku listopadu dostala společnost TD Bus od kraje pokutu za předchozí měsíce 48,2 milionu korun.

“Když dopravce neodjede více jak pět spojů za jeden den, ze smlouvy vyplývá pokuta tisíc korun za 1 kilometr. Původní pokutu jsme započetli vůči bankovním zárukám, u této nové se s tím počítá také. Zatím ale není rozhodnuto o dalším postupu,” vysvětluje vedoucí dopravy na krajském úřadě Jindřich Franěk.

Ředitel TD Bus Milan Toms se sankcí nesouhlasí. “Zatím jsme ji ani neobdrželi. Víme o spojích, které jsme neodjeli, nicméně pokuty jsou vypočítávané strojově. Dělali jsme si analýzu k té první a všechny důkazy, na základě kterých ji kraj vyměřil, nejsou pravdivé,” podotýká Toms s tím, že další postup bude vyřizovat právní kancelář. “Jde o právní posouzení celé věci, dostáváme pokuty za to, co jsme nemohli prokazatelně ovlivnit a v rozsahu, který neodpovídá slutečnosti. Je to běh na dlouhou trať,” reaguje Toms.

Převzení dalších oblastí

TD Bus dosud zajišťuje dopravu v lokalitách Litoměřicko, Lovosice, Louny, Lounsko-západ, Podbořansko a Vejprtsko. Radní vedle pokuty posvětili také převzetí oblastí Litoměřicka, Lovosicka a Lounska od TD Busu pod křídla Dopravní společnosti Ústeckého kraje (DSÚK), a to od 1. ledna 2019. Už v září DSÚK převzala od od společnosti provoz linek v oblastech Ústecka a Děčínska.

“Máme hodně stížností od starostů obcí, kde spoje opravdu nejely, lidé se nedostali do práce a děti do škol. Takhle to dlouhodobě nemůžeme dál nechat,” říká náměstek hejtmana Martin Klika.

Převzetí potvrzuje i TD Bus. Ve čtvrtek na krajském úřadě podepíše smlouvy. “Domluvili jsme se, že oblasti předáme. Doprava je dlouhodobě podfinancovaná, nedostáváme od kraje peníze na navýšení platů řidičům, které vyplývá z nařízení vlády. Personálně jsme měli obrovské problémy v srpnu a v září, a neumíme to vyřešit ani do budoucna. Pokud bude doprava financována tak jako do teď, situace s nedostatekem řidičů se nezmění,” míní ředitel TD Bus Milan Toms.

O lednovém omezení dopravy na Litoměřicku, Lounsku a Lovosicku kvůli nedostatku řidičů v samotné DSÚK zatím kraj nechce slyšet. Připouští ale, že u některých linek to nastat může. “Mohli bychom je vynechat třeba měsíc, dva, nicméně lidé se to včas dozví a budou se moci podle toho zařídit. Ne jako dneska u TD Bus, kdy jeden den autobusu přijede, druhý ne,” informuje Franěk.

Ředitel DSÚK Milan Šlejtr pak doplňuje, že kraj v otázce řidičů vyjednává s dopravcem. “Jednáme neustále s TD Busem ohledně přechodu řidičů z Lovisicka a Lounska, abychom mohli zachovat veškerou dopravu. Na Litoměřicku nám zatím chybí osm řidičů. Budeme se muset bavit o omezení spojů tak, aby to ale cestující věděli předem. Půjde o dočasný stav,” potvrzuje Milan Šlejtr.

Franěk následně doplňuje, že plat řidiče se může vyšplhat až k 35 tisícům korun měsíčně. “Potřebujeme řidiče, ale současně je nechceme přetahovat ostatním dopravcům. Je to nepříjemná situace. Řidiči se nabízí kolem 30 až 35 tisíc korun. Pro srovnání - úředník vysokoškolák, kterého přijímáme na krajský úřad, bere podle tabulky 17 tisíc hrubého,” uzavírá Franěk.