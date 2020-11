Ušák v čele výboru? Nepřijatelné. Zastupitelé si vyměnili první ostrá slova

V rukavičkách spolu nemluvili noví zastupitelé Ústeckého kraje. A to hned na jejich prvním jednání v pondělí 16. listopadu. Mela se strhla poté, co koalice prosadila do čela finančního výboru svého člověka. Přestože měl post podle koaliční smlouvy přijít opozici.

Filip Ušák | Foto: Deník/Jaroslav Balvín