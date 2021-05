Do čela resortu zdravotnictví by se měl vrátit Adam Vojtěch, v současnosti předseda představenstva Krajské zdravotní, která sdružuje šest nemocnic v Ústeckém kraji. Že na postu ministra zdravotnictví Vojtěch Arenbergera vystřídá potvrdil premiér v úterý 25. května ráno.

„Už to můžu říci, ministr nebude pátý, ale čtvrtý a bude to Adam Vojtěch. V září se po covidové zátěži rozhodl, že odejde. Mě to mrzelo, myslím, že byl velice dobrý ministr. Teď jsme se domluvili, že nastoupí a zůstane ve funkci ministra až do konce této vlády,“ oznámil premiér opětovný nástup Vojtěcha do čela resortu. Ještě v minulém týdnu na setkání s novináři Vojtěch přitom plánoval další kroky Krajské zdravotní.

Jmenování Adama Vojtěcha bude Babiš ještě řešit s prezidentem, neočekává se ale, že by Miloš Zeman Vojtěchovo jméno zpochybnil.

O možném odchodu Adama Vojtěcha z Ústí nad Labem zpět do Prahy na ministerstvo do poslední chvíle nevěděl ani hejtman Jan Schiller (ANO). "Právě jedu autem a slyšel jsem to ve zprávách. Zatím mi nezvedl telefon ani pan Vojtěch, ani nikdo jiný. Takže o tom nevím vůbec nic," řekl v úterý dopoledne Schiller Deníku.

Nastalou situací se bude muset zabývat rada kraje, která v roli valné hromady zvolí nového člena představenstva Krajské zdravotní. To by podle Schillera neměl být problém. "Otázka je, jestli svoláme mimořádnou radu, nebo to budeme řešit na řádné radě příští týden ve středu," doplnil hejtman.

Adam Vojtěch byl ministrem zdravotnictví od prosince 2017 do září roku 2020. V listopadu 2020 se pak stal členem představenstva Krajské zdravotní. V březnu letošního roku se po překvapivém odvolání Jindřicha Zetka stal předsedou představenstva.

Petr Arenberger, čtvrtý "covidový" ministr zdravotnictví, rezignoval podle svých slov kvůli tlaku, pod kterým se ocitl. V poslední době čelil problémům se svým majetkovým přiznáním a nemovitostem.

Krajská opozice je překvapená

Plánovaný návrat Vojtěcha na Palackého náměstí v Praze zaskočil také opoziční krajské politiky. "Další překotná změna ve vedení Krajské zdravotní, která dále destabilizuje společnost, už jich bylo příliš. Myslím si, že tolik změn společnosti velmi škodí, zvláště nyní v době boje s covidem. Je to překvapivý krok, žádné informace o jeho konci jsme neměli," řekl Petr Kubeš, krajský zastupitel za KSČM.

"Krajské zdravotní už dva měsíce chybí člen představenstva. My od března chceme, aby bylo doplněné a mohlo naplno pracovat. Nyní bude chybět i předseda, čímž nám vzniká další problém. Já věřím, že jej vedení kraje co nejdříve vyřeší," uvedl lídr STAN v krajském zastupitelstvu Filip Ušák.

Adam Vojtěch se ke svému případnému druhému angažmá v křesle ministra zatím nechce vyjadřovat. Nepotvrdil prozatím ani to, zda se šéfem resortu stane. „Dozvíte se to včas,“ řekl na dotaz ČTK po jednání sněmovního zdravotnického výboru. Současný šéf představenstva Krajské zdravotní pouze v úterý 25. května uvedl, že zatím nemá domluvenou žádnou schůzku s premiérem či prezidentem.