Vedení kraje podle hejtmana Jana Schillera stále nemá všechny informace. „Počkejme si, jaké budou závěry a soudů. Já sám nemám víc informací než jaké zveřejnila média. Nevíme přesně, kterých projektů se to týká. Jestli všech, některých nebo těch 25 milionů, o kterých se mluví,“ reagoval hejtman Jan Schiller (ANO). Předseda představenstva Ondřej Štěrba pak řekl, že představenstvo necítí žádnou vinu.

„Obviněné jsou dvě fyzické osoby, Krajská zdravotní mezi obviněnými není,“ doplnil Štěrba. Opoziční zastupitel Vít Rous (Piráti) pak zpochybnil správnost nastavení procesů v KZ, i s ohledem na probíhající vyšetřování.

„Zatím není zřejmé, jestli došlo k nějaké škodě Krajské zdravotní. Konzultujeme to s právníky a odborníky, zda se přihlásíme k náhradě škody, zda nám škoda vznikla,“ doplnil Štěrba.

Opoziční zastupitel Filip Ušák (STAN) opakovaně navrhl přechod řízení společnosti na německý model, kdy je představenstvo zároveň výkonným řídícím orgánem firmy. „Cítíte politickou a osobní odpovědnost za to, co se stalo?“ zeptal se Ušák hejtmana, radního pro zdravotnictví Radima Laibla a předsedy zdravotnického výboru Martina Rychtaříka. Přijmout politickou odpovědnost by měla rada také podle zastupitele za SPD Jaroslava Foldyny.

Zastavené dotace nás neohrozí, řekla KZ. Projekty případně doplatí ze svého

„Politickou odpovědnost necítím. Pokud bych naskočil na vaši logiku, byl bych odpovědný za každého řidiče zeleného autobusu, který srazí psa,“ odmítl přijmutí osobní odpovědnosti hejtman Jan Schiller, podobně reagoval také Rychtařík. „Já si politickou odpovědnost uvědomuji. Pokud jediný člen vedení kraje usoudí, že bych to měl udělat, tak ji vyvodím. Mrzí mne to i proto, že se za poslední tři roky udělalo pro zdravotnictví udělalo hodně a toto naši snahu devalvuje,“ přihlásil se k odpovědnost krajský radní pro zdravotnictví Radim Laibl (ANO). Ten se rozhodl nabídnout k dispozici svou funkci na nejbližším jednání rady.

Hejtman Schiller očekává, že se o této věci bude bavit krajská rada. „Nemyslím si, že je potřeba, aby přijímal politickou odpovědnost, protože je ve stejné situaci jako my všichni. Dneska to tady bylo pod tlakem připomínek,“ řekl hejtman k možné rezignaci Laibla.

Zároveň odmítl přechod na model navrhovaný Ušákem. Argumentoval tím, že ani jiný způsob řízení nezabránil v Jihlavě, kde se policie také zajímá o zakázky v nemocnici.

Krycí jméno Profa, zajištěných 7 milionů. NCOZ prozradila detaily o zátahu v KZ

Opoziční zastupitelka Alena Dernerová zastupitelům přečetla údajný dopis končícího primáře biochemie ústecké nemocnice Jana Špičky, který podle slov z dopisu skončil proto, že zakázka na obnovu vybavení biochemických laboratoří výrazná změna zadávacích podmínek na nákup vybavení. Podle Štěrby skutečně došlo k rozvolnění podmínek, aby je mohlo splnit více firem. Bylo to ale podle předsedy představenstva KZ v kompetenci bývalého generálního ředitele Petra Malého.

Kdo je nová ředitelka Krajské zdravotní Taťána Soharová? Chystá revizi, říká

Podle bývalého zaměstnance Krajské zdravotní Tomáše Jelínka, který vystoupil na pondělním jednání zastupitelstva, byly nákupy v Krajské zdravotní, konkrétně v nemocnici v Rumburku bezmyšlenkovité a nahodilé. Zásah policie v KZ označil jen za špičku ledovce. „Nakupovalo se CT, rentgen, i když nebyly potřeba, protože ta stávající byla ještě funkční. Nakoupila se také lůžka, u nichž se po nákupu zjistilo, že se nevejdou do futer. Ty bylo nutné předělat futra,“ uvedl na jednání zastupitelstva Tomáš Jelínek s tím, že nechápe, proč KZ nejprve chtěla při modernizaci rumburské nemocnice začít stavbou nového pavilonu, nikoliv rekonstrukcí stávajících budov.

Policie se může zajímat o tisíce smluv. Deník prozkoumal obchody KZ

„Stejně tak nechápu prodej areálu Podhájí, který mohl během rekonstrukce sloužit jako dočasná nemocnice při rekonstrukci ostatních areálů,“ doplnil Jelínek, který v minulosti šéfoval správě majetku nemocnice v Rumburku.

Kauza spojená se zakázkami v Krajské zdravotní a v jihlavské nemocnici vyplula na povrch v pondělí 19. února. Policie zadržela deset lidí včetně dnes již bývalého generálního ředitele KZ Petra Malého a jeho bývalého obchodního náměstka Pavla Vorala. Malého následně soud ponechal z obav z ovlivňování svědků ve vazbě, stejně jako další čtyři obviněné. Podle Úřadu evropského veřejného žalobce měli obvinění při machinacemi s veřejnými zakázkami škodu ve výši nejméně 25 milionů korun. Konečná škoda ale může být i s ohledem na pokračující vyšetřování vyšší. Podvody a uplácení se mají týkat nákupu zdravotnického materiálu a vybavení prakticky do všech nemocnic Krajské zdravotní.

FOTO: Kdo je Petr Malý? Zkušený lékař a manažer, pro kterého si přišla policie