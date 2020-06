Tak tohle je pořádná změna. Zatímco ještě před čtyřmi roky se strany při útoku na krajská zastupitelská křesla spojovaly jen okrajově, do podzimních voleb jich jde celá řada společně. Včetně partají, které by podle volebních preferencí měly i samy šanci vybojovat nejedno místo v největší zasedačce krajského úřadu.

Jako třeba ODS, která teď ohlásila společnou kandidátku s KDU-ČSL. ČSSD se zase posiluje zastoupením členů UFO, ProMOST i nezávislých kandidátů. Koalici Spojenci pro kraj už dříve utvořily subjekty Jsme pro!, Strana zelených, TOP 09 i SNK-ED.

Dosavadní faktický lídr kraje, komunisté, už podle experta nemá velkou šanci kraj znovu ovládnout. Vypadá to tedy, že se strany spojují proti hnutí ANO, které nyní zásadně hýbe českou politikou.

Všichni se ale do voleb s jiným subjektem spojovat nechtějí. Včetně těch, kdo si to už vyzkoušeli. Platí to o Pirátech, kteří šli do posledních krajských voleb se zelenými. A sólo nejspíš půjde tentokrát také SPD, jejíž dosavadní seskupení s SPO teď doplňuje krajskou vládnoucí koalici komunistů s ČSSD.

Podle dosavadních vyjádření lídrů stran k vzniku koalic to vypadá, že se spojují právě proti komunistům i jejich problematickému spojenci. „Milujeme náš kraj a cítíme, že současné vedení není kompetentní. Proto jsme spojili své síly, abychom mohli v kraji něco změnit. Odmítám v Ústeckém kraji mít komunistického hejtmana s podporou SPD. Dělám to pro své děti a své sousedy, aby nemuseli žít pod komunistickým hejtmanem a komunistickým vedením,“ prohlásil například koncem minulého týdne předseda ústecké KDU-ČSL Jan Růžička.

Jeho slova potvrdil i samotný předseda ODS Petr Fiala. „V Ústeckém kraji nyní vládnou komunisté. A také to v regionu podle toho vypadá. Cíl je tedy jasný - dostat komunisty z krajské vlády a zlepšit situaci v kraji.“

Podobné, byť ne tak adresné proklamace zněly v řadách Spojenců pro kraj. „Spojit se, netříštit demokratické síly a dát voličům jasně na výběr, to je nezbytné pro tolik potřebnou změnu ve správě kraje,“ řekl krajský předseda TOP 09 Michal Kučera.

Velká nejistota

Podle politologa z ústecké univerzity Lukáše Novotného je šikování do koalic u řady stran motivováno jejich velkou nejistotou. „Politické strany nejsou už jenom ve svém skrytu, ale vysloveně navenek mimořádně nervózní. Protože v každých volbách, ve kterých ztrácí hlasy, ztrácí také peníze. Strany, které dlouhá léta dominovaly politické scéně, jsou čím dál tím marginálnější, některé jsou v mimořádně velké křeči,“ konstatoval Novotný.

Ohlášené koalice budou podle něj ale pouze dočasné a účelové. „Myslím si, že případná reálpolitika včetně obsazování funkcí v krajské radě může potom mezi nimi představovat obrovský problém,“ je přesvědčen politolog.

Všechny subjekty podle něj mají strach z ANO, které vítězí jednoznačně nejen ve sněmovně, ale aspiruje na vítězství ve všech volbách na horizontu. „Také v Ústeckém kraji, který je socioekonomicky, demograficky i národnostně problémový, jsou dnes voliči ANO z velké části voliči levicoví, kteří ztratili důvěru v ČSSD a částečně i v KSČM,“ upozornil expert.

ANO v Ústeckém kraji podobně jako všude jinde podle něj není personálně silné, jeho úspěch drží Babišova aura. To se může, ale i nemusí vyplatit. „Bude záležet na tom, jak do podzimu ustojí současnou koronakrizi v Česku a její ekonomické dopady. A také své kauzy s evropskými dotacemi,“ zmínil Novotný.

Velký propad hlasů oproti předchozím výsledkům očekává u komunistů. A to vzhledem k výměně volebního lídra, ale i kvůli pokročilému věku a úmrtnosti jejich tradičních voličů. „Hrozí, že jejich schopnost být hybnou silou v Ústeckém kraji bude dost zásadně narušena,“ nastínil odborník.

Sólo Pirátů

Politologovi dává logiku i to, že Piráti jdou do krajských voleb samostatně. „Oproti jiným subjektům, které jsou v krizi a nadále chudnou, ještě nezaznamenali žádný neúspěch. Piráti chudí nejsou, mají mimo jiné jeden z klíčových postů, primátora bohaté Prahy,“ připomněl politolog.

Smysl mu dává i to, že se Piráti „trhli“ od Strany zelených. „Jejich environmentalismus (snaha o zachování, obnovu anebo zlepšení přírodního prostředí, pozn. red.) v Ústeckém kraji není chycen smysluplně a liberálně, ale spíš aktivisticky. A to se v Česku moc nenosí,“ zmínil Novotný.

Volby do krajského zastupitelstva jsou plánovány na 2. a 3. října

Společnou koalici ohlásily ODS s KDU-ČSL.

Strana ČSSD půjde do voleb s UFO, ProMOST i nezávislými kandidáty.

A pod hlavičkou Spojenci pro kraj se spojily politické subjekty Jsme pro!, Strana zelených, TOP 09 a SNK-ED.