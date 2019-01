Ústí nad Labem - Není důležité, kdo vyhrál volby, ale jaká vznikne povolební koalice. Proto ani politologové netuší, zda vzkaz voličů, že mají dost lobbistických machinací s majetkem a investicemi, bude vyslyšen.

Na předvolební mítink příznivců DSSS příliš mnoho Ústečanů nedorazilo, spočítat by se dali na prstech jedné ruky. Setkání se obešlo bez incidentů. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Jisté je, že doslova vztek řady voličů se neobrátil k preferování DSSS. Volební výsledek DSSS v Ústeckém kraji dosáhl 4,37 % 9332 hlasů, tedy více než měly jiné drobné strany, více než další ikona nespokojených Česká pirátská strana se 4009 hlasy a 1,88 %. Nespokojenost obyvatel se projevila tím, že ztratila pravice, a podpořili dosud „nenamočené" KSČM a Severočechy.cz.

Nevolili komunisty

Dvacet let byla KSČM vždy na okraji, neměla podíl na moci. Ani Severočeši.cz nehodovali na krajském koláči, byli v opozici. Neznamená to „zrudnutí" názorů voličů na severu Čech. Nevolili komunisty, ale „skupinu", která dosud nebyla u moci.

Pro ČSSD je výsledek voleb varováním, že to s nimi voliči ještě zkusí.

Z bezpečnostního hlediska to je dobrá zpráva. Společnost se neradikalizuje, hledá řešení. Proto DSSS nedosáhla ani 4,5 % hlasů voličů.

Sice ve volební nabídce bylo možné číst „DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!", ale občané cítí, že problémy s tzv. nepřizpůsobivými osobami DSSS nevyřeší. Například heslo „Cikáni do práce" postrádá smysl při současné míře nezaměstnanosti, jde o antiheslo. Signalizuje stereotypnost v uvažování DSSS. Také heslo „Čechy Čechům" z hlediska logiky je úsměvné, protože většina Romů se hlásí mezi Čechy.

Propad pravicových stran, zvláště na severu Čech, má ještě jeden rozměr: „Pravicovým stranám vážně uškodil též antikomunismus. Tuto agendu teď hledali pravicoví voliči v menších pravicových stranách, když je ODS a TOP 09 zklamaly. Ale tyto strany se do zastupitelstva nedostaly," uvedl politolog Zdeněk Zbořil. Jak uvedl hned po volbách Zbořil pro Deník, antikomunismus může naopak nutit vedení KSČM hlídat krajské vítězné stranické Jánošíky, aby se nedopouštěli stejných „vítězných" chyb jako ODS a ČSSD.

Bytový motiv

Předseda Rady bytových družstev severočeské oblasti Karel Jedlička uvedl: „Severočechy.cz racionálně volilo hodně členů bytových družstev a vlastníků panelových domů, protože se snaží s pomocí Svazu bytových družstev změnit zákony v oblasti bydlení.

Především špatné zákony mohou za to, že majitel družstevního domu a obyvatelé domu (na rozdíl od západních států EU) nemají co mluvit do toho, kdo se do domu nastěhuje. Proto vznikly v sídlištích tzv. sociální skládky. Vinu na tomto měly vlády ODS i ČSSD."