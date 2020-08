To poslední platí hlavně o cyklojízdě z Děčína do Litoměřic, kterou na 5. září plánují Severočeši.cz. Těm se v minulosti osvědčil formát takzvaného Severočeského piva, na které zvali nejen lidi zvenčí, ale i politické konkurenty.

„Kdo se bude chtít přidat, ten se přidá,“ zmínil k otevřenosti akce manažer hnutí Jan Dostal. Předpokládá ale, že do pedálu šlápnou spíš lidé z okruhu hnutí, přátelé, rodiny. Ke klasické kontaktní kampani se partaj nechystá. „Doba velkých mítinků, postavit se uprostřed náměstí, to je dávno pryč. Stejně to lidi nezajímá, vezmou si letáček a zahodí ho. Ten, kdo chce, najde informace na internetu,“ myslí si Dostal. I s lidmi zvenčí ostatně hnutí komunikuje ponejvíc elektronicky.

Na městská sídliště vyrážejí v srpnu Spojenci pro kraj (SPK). Tady mají plno potenciálních voličů. „Obrovská část lidí v Ústeckém kraji žije na sídlištích,“ připomněl lídr kandidátky Jiří Řehák s tím, že se některá z nich bohužel dál mění v sociálně vyloučené lokality. SPK má v programu revitalizaci sídlišť, i s úspěšnými příklady z Drážďan. Reakce lidí získává koalice spíš po publikování závěrů z návštěv na internetu a sociálních sítí než přímo na místě. „Že bychom při těchto akcích přímo aktivně komunikovali s lidmi, to ne,“ připustil Řehák. Ale s tím, že může samozřejmě přijít kdokoli. „Dostat však lidi do veřejného prostoru je složité,“ konstatoval lídr.

Na osvědčenou kartu v předvolební kampani vsadí v září ANO. Babišovo hnutí v Ústeckém kraji už dříve obměnilo klasický formát politických mítinků. A už počtvrté zve lidi na cyklus preventivních Dnů zdraví po náměstích v regionu. Na nich si mohou zájemci nechat od lékařů vyšetřit zrak nebo znaménka na kůži. „Chodí dost lidí. A když čekají na vyšetření, dá se s nimi dobře komunikovat,“ vylíčil krajský lídr ANO Jan Schiller. „Kdysi jsme v hnutí začínali se sloganem, že chceme Zdravé Česko. A toto nás napadlo,“ vysvětlil ideu akce s tím, že o její formát se v ANO zajímají i v dalších krajích.

Komunisté budou poslední tři zářijové neděle mluvit s voliči na trzích v Ředhošti na Litoměřicku. Pro Komunistickou stranu Čech a Moravy (KSČM) je to novinka. Trhy jsou ale podle Petra Bureše z KSČM pro kampaň vhodná příležitost.

„Jezdí sem spousta lidí z celého regionu, nejsou tam zdaleka jen místní,“ podotkl Bureš. Komunisté tu zároveň mají ideální „cílovku“. Na trzích nejčastěji nakupují lidé středního věku a starší, často rodiče dětí a spíše ze střední až nízkopříjmové skupiny. Pro samotné trhy je pozvání komunistů čistě komerční věc. S nabídkou uspořádat tu mítink ostatně oslovovaly všechny politické subjekty.

Vedle komunistů to zatím vzali jen Piráti, a to o nedělích 20. a 27. září. Svou dosavadní „cílovku“, ponejvíc městské mladé lidi, tu však nejspíš nepotkají. „My chceme ukázat, že nejsme pouze strana pro mladé, jak nám někteří říkají,“ vysvětlil Vratislav Filípek za Piráty z Ústeckého kraje. Ti plánují už 21. srpna velký mítink na ústeckém Lidickém náměstí. „Bude to trochu dětský den, trochu festival,“ přiblížil Filípek. Jako DJ tu zahraje i celostátní lídr Pirátů Ivan Bartoš, který s vedením strany přijede v atraktivním pirátském autobusu.