Pondělí 16. 9.: Měl by kraj nabídnout své ubytovací kapacity uprchlíkům? Úterý 17. 9.: Měl by kraj stavět nájemní byty? Středa 18. 9.: Podpořili byste prodej celých lokálních železničních tratí soukromým dopravcům? Čtvrtek 19. 9.: Jste pro, aby kraj podporoval těžbu lithia na Cínovci? Pátek 20. 9.: Jak odpověděli lídři na všech 11 našich otázek?

Odpůrci takové možnosti argumentují především tím, že Ústecký kraj má již nyní dost problémů. Právě na to se ve své odpovědi odkazoval například bývalý hejtman a lídr kandidátky Stačilo! Oldřich Bubeníček. Podobně hovořil i lídr STAN Jan Papajanovský: „Obecně nic proti legálním uprchlíkům, ale myslím, že náš kraj zátěže sociálních služeb a dalších problémů má už dost,“ vyslovil se proti nabízení kapacit pro legální žadatele o azyl Papajanovský.

Podporu takový postup nenašel ani u Tomáše Kirbse, formálního lídra hnutí ANO, které jako kandidáta prezentuje bývalého ministra životního prostředí a jihočeského poslance Richarda Brabce. „Myslím, že města v Ústeckém kraji znají svá území velmi dobře. A věřím, že v této otázce by kraj měl být partnerem obcí a třeba jim i pomoci tuto otázku řešit,“ řekl Kirbs.

Podle Filipa Ušáka z Hlasu regionu by kraj měl poskytnout volné kapacity legálním žadatelům o azyl. „To slovo legálním je důležité. Byť si nemyslím, že je toto krajské téma,“ řekl v anketě Ušák, který byl před čtyřmi lety lídrem STANu.

Azylovou politiku má totiž na starosti stát a krajské nebo obecní samosprávy mají jen velmi malou možnost ji ovlivnit. „Ano, pokud by takové kapacity měl, tak by je podle našeho názoru měl nabídnout. Zároveň by je měl propojit s místními firmami, které poptávají pracovní sílu,“ myslí si lídryně Spojenců pro kraj Karolína Žákovská.

S nabídnutím kapacit souhlasí i lídr společné kandidátky ODS a KDU-ČSL Jiří Kulhánek, podle jehož názoru by se ale muselo jednat o prověřené lidi. Podmíněné ano vyslovil také lídr Lepšího severu Jan Paparega. „Ano. Na druhou stranu by tu měla být nějaká provazba v jednání s vládou. Mělo by to být dočasné a stát by se na tom mohl podílet,“ nabízí svůj pohled na palčivou otázku Paparega.

Kraj přijal desetitisíce lidí

S příjmem cizinců má přitom nejen Ústecký kraj poměrně čerstvou zkušenost. Po začátku ruské války na Ukrajině svou zemi ze strachu z okupantů opustilo několik milionů lidí, přibližně 350 tisíc z nich žije v Česku, v Ústeckém kraji se jich zaregistrovalo více než 23 tisíc. Tedy tolik, kolik přibližně žije lidí v Rumburku a Roudnici nad Labem dohromady. S jejich ubytováním po začátku války pomáhali dobrovolníci, nejrůznější spolky nebo města. Právě na pozitivní zkušenost s ukrajinskými uprchlíky upozorňuje lídr Pirátů Vít Rous, který by s poskytnutím kapacit souhlasil.

Po roce a půl od začátku války se drtivě většině z nich podařilo úspěšně integrovat do české společnosti. Děti začaly chodit do škol, jejich rodiče do práce. „V současné době máme v evidenci přibližně stovku lidí z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Po začátku války se jejich počet pohyboval okolo 600,“ říká ředitel děčínské pobočky úřadu práce Vlastislav Hlaváč.

Ukrajinští uprchlíci nacházejí uplatnění především ve službách, jako je gastronomie, nebo ve stavebnictví. Řadu z nich zaměstnaly i velké místní firmy, kterým se tak podařilo obsadit pozice, na něž dlouhou dobu nemohly najít vhodné kandidáty.

Mezi těmi, kteří jsou stále v evidenci úřadu práce, jsou především maminky malých dětí nebo lidé s nějakým zdravotním hendikepem. „Část z těchto lidí také prochází rekvalifikacemi, mezi které se počítá také studium češtiny,“ doplňuje Hlaváč.