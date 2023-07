Soudní spor nechal zásadní šrámy na vztahu obou dospělých, kteří spolu zjevně mluví už jen přes právníky a úřady. Kromě toho, že se neshodnou na tom, jak vychovávat společného syna, obviňují se navzájem z „podpásovek“. Předání syna, pokud k němu kdy došlo, provázely podle matky zvlášť nevhodné okolnosti. Podle ní chtěl otec syna přebírat před non-stop hernou. Pokusy o setkání s dítětem mělo provázet napadání, kdy měl otec bít i dítě. Jak při čtení listin u soudu vyplynulo, matka dříve na policii udala útok neznámého muže, údajně najatého otcem. „Toho kluka mu dávat budeš, nebo si tě najdu,“ měl jí neznámý říct.

Měl ji také udeřit. „Byl vysoký, měl černou mikinu a kapuci, husté srostlé obočí,“ popsala žena neznámého muže policii. Nato otci napsala, že mu dítě nepředá, protože se ho bojí. „Je to lhářka, mstí se, že jsem ji opustil,“ reagoval otec s tím, že byla schopna si ublížit sama. O napadení nesvědčily ani zajištěné kamerové záznamy. Otec popírá, že by napadení inicioval. Matka podání později stáhla. „Skutek se stal,“ uvedla u soudu s tím, že kamera u domu nezabírá místo napadení a že by si nikdy sama neublížila. „Nejsem psychiatrický pacient, stáhla jsem to z několika důvodů,“ řekla žena s tím, že její bytná těžko snášela přítomnost policie v domě a hrozila vystěhováním.

Psycholožka o dítěti: „U rodičů namaloval nápadně velká ústa“

Podle matky se otec o dítě nikdy nestaral, nezná jeho potřeby a syn z něj má strach. A to i když ho motivuje k opaku. Otec rozporuje, že o syna nemá zájem. Snažil se prý za ním chodit, ale matka byla proti jeho vůli neustále s nimi. „K předání nedošlo,“ shrnul muž skoro rok trvající předběžné opatření soudu o styku s jeho synem.

Z toho, co dnes u soudu zaznělo, není zcela jasné, jestli muž stojí o výlučnou, nebo o střídavou péči. „Nechce matce brát nezletilého, dítě je obou dvou rodičů,“ popsala postoj otce advokátka Lucie Kýčková. Podle obhájkyně matky Zuzany Kudrnové ale má převažovat zájem dítěte. A nezletilý podle ní k otci nechce. Což sice podle Kudrnové není důvod, že by se s ním otec neměl stýkat vůbec. Ale má k tomu docházet citlivým a pozvolným způsobem.

Zatím má rozepře na dítě neblahý vliv. Vyplývá to mimo jiné ze zprávy o vyšetření nezletilého v červenci 2023 psycholožkou Zdeňkou Pavlíkovou. Dítě vyšetřovali obvyklými citlivými metodami, které se v těchto případech používají. „Namaloval nápadně velká ústa u obou rodičů, jako že křičí,“ stojí mimo jiné ve zprávě o projevech dítěte. Pavlíková nedoporučuje střídavou péči s tím, že si dítě má s otcem budovat vztah postupně.

Muž nechce asistovaný kontakt s dítětem, ale předávání. S ženou se neshodnou na tom, kde a za přítomnosti jakých nezávislých osob by k tomu mělo docházet. Ve hře je i svěření syna otci, jak vyplývá z dotazu soudu, jak by si v tom případě představoval upravení styku dítěte s matkou. Soud odročili na další termín, kauza dále pokračuje. Vzhledem k citlivosti případu neprozrazujeme totožnost jeho aktérů.