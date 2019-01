Ústí nad Labem - Všichni Ústečané, kterým se ve sklepech a na půdách hromadí různé haraburdí a odpad, si mohou oddechnout. Město 3. září začne postupně se svozem velkoobjemového odpadu a to ve všech částech města.

Původně hrozilo, že kvůli dohadům mezi vedením magistrátu a centrální radnice v centru žádný svoz nebude.

Ústečané jsou rádi, že svoz nakonec bude. „Mám doma nějaké skříňky, kterých bych se chtěla zbavit. Na sběrný dvůr je nemám jak odvézt," řekla Miluše Prádlová. Kromě svozu totiž Ústečané mohou odpad zdarma odevzdávat ve sběrných dvorech.

Na jaře to dokonce vypadalo, že žádný svoz jako v minulosti, kdy probíhal dokonce dvakrát ročně, nebude nikdy. „Vedení města vnímá čistotu v ulicích jako důležitou prioritu. Přestože se svoz objemného odpadu původně do rozpočtu nedostal, podařilo se najít potřebné prostředky a prosadit jeho konání v podzimním termínu," uvedl primátor Vít Mandík.

Podle mluvčího města Karla Rouče svoz začne 3. září na Střekově. „Ze Střekova bude objemný odpad odvážen v průběhu září, na Severní Terase bude svoz zahájen počátkem října, od poloviny října bude probíhat v Neštěmicích a Krásném Březně, v obvodě Město bude odpad svážen od 12. listopadu," uvedl. Termíny se seznamem ulic, z kterých bude odpad postupně odvezen, jsou na webových stránkách města www.usti-nl.cz.

Centrální radnice se s radními dostala do sporu poté, co starosta Jan Tvrdík zmínil možnost jiného modelu svozu odpadu. Radní nakonec řekli, ať si vše obvod dělá sám. „On svoz objemného odpadu odmítl, tak mu ho přece nebudeme vnucovat. Přál si to dělat jinak, prý lépe, ať to tedy udělá. My sice nemyslíme, že to k něčemu bude, ale pokud ano, rádi se poučíme a ještě mu poděkujeme," tvrdil na jaře radní Arno Fišera.

Centrální obvodní radnice informaci o svozu objemného odpadu z celého města přivítala. „Ve vztahu k poplatkům za komunální odpad je tak aplikován rovný přístup ke spotřebě komunálních služeb občanů všech městských obvodů," uvedl místostarosta Libor Turek.