O zakázku projevilo zájem 11 firem. Stavba už začala.

„Splácíme dluh krásnobřezenským, vždyť z havarijního objektu v ulici Na Sklípku policie odešla na konci roku 2011. Od té doby musela policie do Krásného Března dojíždět z centra města. Bezpečnost je pro naši radnici prioritou číslo jedna a nová služebna je dalším střípkem v opatřeních, která přijímáme a iniciujeme,“ uvedla starostka Yveta Tomková.

Služebna bude přímo v srdci sídliště Krásné Březno ve Vojanově ulici. Objekt původně sloužil jako zařízení předškolního vzdělávání, v posledních letech v něm byla hospoda a obchod.

„Od první čárky ve studii proveditelnosti po zadání zakázky uplynuly necelé dva roky. Jde přitom o mimořádně komplikovanou stavbu, jejíž součástí je i úprava přilehlých komunikací tak, aby splňovaly podmínky pro policii. Z původního objektu zůstane vlastně jen obvodové zdivo, vše ostatní bude nové,“ doplnila Yveta Tomková.

K rekonstrukci musela radnice získat stavební povolení specializovaného úřadu ministerstva vnitra. Radnice na přípravě s policií úzce spolupracovala. „Projekt jsme kompletně uzpůsobili potřebám policie, aby budova splňovala její požadavky,“ dodal místostarosta Neštěmic Roman Fikar.

Policie ČR bude neštěmické radnici platit nájemné, podobně jako v případě služebny v Mojžíři. „Také služebnu v Mojžíři jsme nedávno opravili. Razíme zásadu, že to, co vybereme na nájemném, bychom měli v maximální míře vracet do oprav a údržby,“ dodal Roman Fikar.

Pro neštěmickou radnici je v případě oprav objektu ve Vojanově ulici klíčová dotace od města, ze svého by takto velkou akci financovat nemohla. Už v loňském roce bylo pro Neštěmice vyčleněno 10 milionů korun, zbylých 20 milionů přibylo v rozpočtu na rok 2022.

Policie by se měla do Vojanovy ulice vrátit se začátkem roku 2023. Termín pro kompletní realizaci zakázky je polovina prosince 2022.

Michaela Křivková