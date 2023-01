Prodejna je o něco větší, nebo tak působí, než ostatní Lidly v Ústí nad Labem. Působí také mnohem moderněji. Sice hranatě, ale je na ní patrná snaha o modernizaci designu k dnešním trendům, na rozdíl od unifikovaného typu, který od devadesátých let standardně zaplnil česká města montovanými a nepříliš vzhlednými halami. „Mně se to líbí. Když to srovnám s tím, co obvykle bývá v obchodních centrech, rozhodně je to hezčí,“ ocenil jeden ze zákazníků Michal Nováček z Neštěmic.

Sortiment zboží je obvyklý „lidlový“, od pečiva po balené maso, mléčné výrobky, zeleninu a ovoce, čaj a kávu nebo sladkosti. Najít se tu ovšem dají kromě potravin a spotřební kosmetiky i další výrobky, jež už tak běžné v obchodech s převážně potravinami nebývají. Totiž oblečení a další potřeby, kterým bývají právě tyto prodejny typické, mají tu pro ně dokonce vyhrazenou celou uličku.

Všech 35 nově zaměstnaných prodavačů mělo v pondělí dost napilno, jelikož zákazníků přibývalo s koncem pracovní doby. „Já jsem spokojená, na druhou stranu nevím, co bych chtěla víc. Je to prostě supermarket a vypadá to, že bude dobře vedený. Uvidíme v budoucnu. Mohou mít všechno načančané na první den a pak sklouznout dolů. To se taky stává,“ zamyslela se při návštěvě prodejny mladá maminka roční holčičky Kristýnky.

Pokladní obsluhovaly v podstatě všechny kasy, personál poradil i se samoobslužnou pokladnou. Ta občas zela i prázdnotou, vzhledem k tomu, že ne všichni jsou na takový způsob nákupu uvyklí. U vchodu si bylo možné zakoupit v automatu kávu a další občerstvení do uzavíratelných kelímků. I tady bylo poměrně plno. Nová prodejna zkrátka vyvolala vlnu zájmu. Její otevření přijalo spokojeně i vedení městského obvodu Neštěmice. „Je to rozšíření služeb pro lidi a já jsem velice ráda, že tu otevřeli prodejnu Lidlu, který je velmi oblíbený,“ dodala zdejší starostka Yveta Tomková.