Představitelé Ústí nad Labem, zástupci dalších institucí a také pamětníci položili kytice k památníku obětí výbuchu muničního skladu 31. července 1945. Exploze tehdy zničila část čtvrti a zahynulo při něm 27 lidí. Při následných násilnostech na mostě E. Beneše a dalších místech města bylo zabito nejméně čtyřicet lidí a desítky dalších byly zraněny.

„To, co se stalo, bylo hrozné, neodpustitelné a nesmí se to nikdy opakovat. O to více bychom si to měli připomínat a hlavně nezapomenout,“ zdůraznil v projevu primátor Petr Nedvědický.

Pietního aktu se zúčastnila i Jana Nevečeřalová, které bylo tehdy šest let. „Naštěstí jsem šla tenkrát s maminkou na trávu. Náš byt byl v sousední ulici a byl úplně zničen. Viděla jsem, jak se střecha skladu nadzvedla, spadla dolů a pak už bylo jen černo. Vybuchovalo to tam ještě několik týdnů,“ vzpomínala pamětnice.

