I Ústí nad Labem má co obyvatelům a návštěvníkům nabídnout, ukazuje na snímcích Martin Vodňanský | Foto: Martin Vodňanský

Větruše, Hrad Střekov, oba mosty, okolní příroda. I Ústí nad Labem má co obyvatelům a návštěvníkům nabídnout. To vše svým fotoaparátem zaznamenal ústecký amatérský fotograf Martin Vodňanský během roku.

