Krematorium se nachází v Mostě, Hrušovanech a Ústí nad Labem, kde nedávno otvírali po renovacích a rekonstrukcích. Kremační pece v krajské metropoli začaly po renovacích a rekonstrukcích fungovat opět 16. října. „Přesné statistiky tedy ještě nemáme. Ale můžu říci, že i když je víc zpopelnění, než v normálních časech, kapacitně to stíháme. Pohřby teď máme stále, průměrně kolem čtyř denně,“ informovala vedoucí střediska Hřbitovy a pohřební služba Eva Lanzendörferová z ústeckých Městských služeb.

Aktuální úmrtnost na covid-19

Děčín 21

Chomutov 14

Litoměřice 18

Louny 18

Most 8

Teplice 9

Ústí nad Labem 7

Celkem 95

zdroj: KHS Ústí n. L.

Obdobně mostecké krematorium podle vedoucí úseku pohřebnictví Heleny Kočové z Technických služeb města Mostu zatím nápor žádostí o kremaci zvládá. „Řešili jsme to jak s vedením služeb, tak města i když zpopelňujeme i pro jiné pohřební služby, nejen naší podnikovou. Musím říci, že jsme také zaznamenali nárůst výjezdů i výrazný nárůst počtu zemřelých. Ovšem pohřbů neubylo, máme to stále na stejno jako před krizí,“ popsala.

S kapacitou ovšem může brzy bojovat krematorium v Hrušovanech. Nebožtíky sem vozí ke zpopelnění pohřební ústavy z velké části Ústeckého kraje. Zhruba desetinu kremací zařizují pro klienty z Německa. „Úmrtnost se zvýšila teď za druhé vlny koronaviru zhruba o třetinu. Možná brzy nebudeme stíhat. Řešení tu ale je. V České republice další kremační kapacity jsou,“ uklidnil ředitel krematoria Michal Füleky.

Naplno pracují pohřební služby i tam, kde kremační pece nemají. Například v Děčíně, kde podle aktuálních dat krajské hygienické stanice zemřelo na covid-19 nejvíc lidí v kraji, mají dvě pohřební služby. Šéf jedné z nich, Michal Janek kromě přibývající práce upozornil na nedostatek ochranných prostředků.

„Mám to za zásadní problém, především u ochranných obleků. Uvítali bychom, kdyby nám s tím vláda pomohla, jelikož je musíme účtovat pozůstalým. Když jedete do bytu, nevíte, co tam na vás čeká. Kdyby obě pohřební služby v Děčíně skončily kvůli karanténě, nevím, kdo by to za nás dělal,“ poznamenal.

Lidé mají obavy se scházet

Zároveň prý v tomto okresním městě ubylo smutečních obřadů. „Lidé mají obavy se scházet na pohřeb. Pak jsou tu omezení a karantény. Nakonec si urnu vkládají do kolumbária sami,“ vysvětlil Janek.

Také Louny, či Litoměřice patří k nejvíc koronavirem zasaženým okresním městům v kraji. Jak vysvětlila jednatelka Helena Vyskočilová z litoměřické Pohřební služby Auriga, žádná vládní nařízení se vysloveně netýkají pohřebních služeb. Jen ta všeobecná, roušky, počet pozůstalých na jednom pohřbu omezený na deset.

„Máme malinkatou výhodu, že provozujeme balzamovací sály a vlastníme spoustu zařízení, které ostatní nemají. Můžeme osvětlovat místnosti a sály, či auta speciální lampou, která zabíjí bacily. Máme i skleněné víko na rakev, pod nímž může být uložen člověk, který zemřel covid-19 pozitivní,“ uvedla.

Přitom nebožtík může být podle doporučení sdružení pohřebnictví bez oděvu. Bude normálně oblečený, v obleku, vydesinfikovaný, osvícený a pozůstalí se tak mohou lépe se zesnulým rozloučit. Zaměstnanci používají ochranné obleky, roušky, rukavice, masky a další. „Mají výrazně víc práce, ale pořád fungujeme. Úmrtnost je skutečně citelně vyšší. Poslední dva měsíce jsou relativně silnější, tak do čtyřiceti procent, ale není to něco, co bychom ještě nezažili, asi jako jedno z těch silnějších období v roce,“ dodala.