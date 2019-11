Válka skončila. Dosavadní provozovatel střekovského krematoria Jiří Šauer konečně předal zařízení městu. To se tu chystá nebožtíky spalovat samo. Kdy k tomu dojde, zatím není jasné.

K podepsání předávacího protokolu přistoupily obě dvě strany v pondělí 11. listopadu. „Už je po všem, je předáno,“ konstatoval Šauer v pondělí po poledni. Spokojený byl šéf ústeckých městských služeb Martin Mata. „Na třetí pokus se to podařilo. Ani jsem to nečekal. Jsem rád, že se postoj pana Šauera změnil,“ dodal Mata.

Předání se Šauer v uplynulém týdnu bránil proto, že s odchodem prý vše bylo narychlo. „Navrhoval jsem půlroční lhůtu na odchod, ale dali mi 14 dní. Nikdo z města se mnou nejedná, jsou to jeho jednostranné kroky,“ řekl dříve Šauer.

Nově mají střekovské krematorium provozovat městské služby. Lidé z této příspěvkové organizace i ústeckého magistrátu si v pondělí obešli objekt, udělali inventuru majetku a zhodnotili jeho stav. Dosud neuzavřená zůstává kontrola ministerstva pro místní rozvoj i vyšetřování policie z minulého týdne. Tento fakt ale převzetí nebránil, týkal se Šauerova podnikání. Při kontrole se v odpadu měly najít tělní protézy i popel. Další pytle s popelem se tu podle informací Deníku objevily i v pondělí a na místě byla opět policie. Pokud se ukáže, že Šauer porušil zákon o pohřebnictví, zaplatí sankci až 200 tisíc korun, případně přijde i o koncesi.

Podle odborníka z oboru pohřebnictví by nemělo být důvodem ke vzniku přebytečného popela to, že by se snad nevešel do urny. Ostatně lidské tělo je složeno z větší části z vody. A když už, pozůstalí po tělnatějším nebožtíkovi můžou dostat dvě urny. Přebytek popela ale mohl vzniknout v případě obcházení technologických procesů, kdy se těla nemusela spálit dokonale. Co se týče nalezených umělých tělních náhrad, ty do urny skutečně nepatří. Mohly tedy být uskladněny v krematoriu, prohřešek to není. Provozovatel by měl však vykázat, jak je mínil zlikvidovat.

Kdy město krematorium znovu uvede do provozu, zatím není zřejmé. „V řádu týdnů bychom rádi zpřístupnili obřadní síň. Pak chladicí systém a lednice,“ popsal Mata. K tomu, aby se v zařízení i spalovalo, je ale ještě daleko. „Potřebujeme povolení a garanta,“ popsal šéf městských služeb. Otázkou zůstává, kolik to bude Ústí stát. O nákladech si teprve chce udělat představu. „Nejdříve musíme převzít, následně se bude řešit, co vše je potřeba opravit, rekonstruovat a tak podobně,“ informovala už dříve mluvčí magistrátu Romana Macová.

Podle Šauera by oprava vedlejší spalovací pece měla vyjít asi na tři miliony. „Dál jsou tu dvě staré pece v majetku města, které mají přijít pryč. S opravou spalinových cest to vyjde asi na sedm milionů,“ sdělil dříve Šauer. Nová kremační pec s výměníkem podle něj vyjde na dalších zhruba patnáct milionů. Generální oprava střekovského krematoria podle něj může trvat tři až čtyři měsíce, ale i déle.

Spíš než faktury v částce přesahující dvacet milionů na znovuzprovoznění krematoria podle odborníka z oboru na město čeká především zacvičení obsluhy. Stará pec by měla fungovat. Ovšem pokud ji Šauer udržoval. Pak by byl termín znovuzprovoznění zařízení skutečně nejistý. Generální oprava nebo pořízení nové pece by se totiž mohly s ohledem na zákon o veřejných zakázkách protáhnout. V současnosti kremace v Ústí neprobíhá, nebožtíci se odvážejí do krematorií v Mostu, Liberci či Hrušovanech.

Před Šauerem provozovala krematorium v Ústí 22 let společnost Memory In Memory. Trendem v celé zemi teď je, že si města berou krematoria zpět pod sebe.