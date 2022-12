Gottsteinovy fotografie mají nejen vysokou hodnotu estetickou, ale i historickou. Právě proto, jak široký záběr dokázal tento Ústečan se svými škatulemi vytvořit. Často se dokonce stávalo, že mu na návštěvě historických památek nevěřili, že ta dřevěná krabice, které říkal Bednaflex, je fotoaparát. Tak vznikly dnes z historického hlediska vzácné dobové snímky kupříkladu Sixtinské kaple ve Vatikánu, na nichž jsou Michelangelovy postavy „zakryty“ nepůvodními kusy látek, jež nechal přimalovat prudérní klér. Dnes už je neuvidíte, jelikož zmizely po zrestaurování tohoto geniálního díla.

Karel Gottstein dokázal fotografovat kravským okem

Autorem mapujícím Gottsteinovu fotografickou vášeň byl kurátor ústecké sbírky fotografií Jiří Preclík. Ten je ostatně i kurátorem zmiňované muzejní výstavy. „Jsou to vlastně knihy dvě. V jedné jsou širokoúhlá panoramata na šířku a na výšku. Kdybychom dělali jednu knížku, museli bychom přistoupit ke kompromisům, které by se nám vůbec nelíbily. Tak jsme udělali dvě publikace v jedné, ve společném pevném obalu. Obálky jsou potažené simulací historických fotoaparátů a na nich jsou průhledová okýnka k filmu s číslem, které tady neoznačuje pořadí snímku, ale dílu,“ popsal Preclík.

Karel Gottstein byl patrně jedním z nejoriginálnějších fotografů Ústecka.Zdroj: Eduard MajerKniha byla pokřtěna začátkem prosince nikoli vínem, ale stylově vývojkou a ustalovačem. Do distribuce přichází nyní. V prodeji bude v informačním centru města, v ústeckém muzeu a pravděpodobně i v městském archivu, cena je 499 korun.

Podle ředitele ústeckého muzea Václava Houfka mají zájemci k dispozici pouze sedm stovek výtisků. „Celý náklad stál zhruba 325 tisíc korun,“ poznamenal. Samotná výstava bude pro velký zájem prodloužena do 19. března příštího roku, ale už naposledy. „Na 24. ledna připravujeme komentovanou prohlídku výstavy, kde bude možné získat podpis autora publikace,“ zval.

Zájemci, kteří si chtějí na vlastní oči prohlédnout Gottsteinovy originály i přístroje, díky nimž vznikly, přicházejí každý den kromě pondělí, kdy mají v muzeu zavřeno. „No je to nádherné, v podstatě celý život jsem to chtěl vidět na vlastní oči, co vám mám povídat. Byl jsem ještě jako mladík na první výstavě v 70. letech a dneska už jsem dědek,“ líčil jeden z návštěvníků výstavy. Knihu si prý koupí, jelikož chce mít všechny. „Mám i tu o starých Pardubicích, koupil jsem ji náhodně z antikvariátu. On dělal kulisy k Počestným paním pardubickým,“ blýskl se znalostmi.

O Gottsteina panuje obří zájem. Bude kniha, nové unikáty i prodloužení výstavy

Podle autora publikace Jiřího Preclíka kniha vznikala původně jako text k výstavě. „Stále se to rozšiřovalo, až najednou to začalo vypadat jako rozšířený životopis pro knihu. Jako nejzajímavější vidím ty méně známé skutečnosti o Karlu Gottsteinovi. Že třeba fotil skrz kravské oko. Jeho vzorem byl Přemysl Koblic, autor fotoslabikáře a zajímavé knihy Sestavujte si vlastní fotoaparáty, kterou lze číst i on-line. Byl to taky experimentátor, který pracoval s pražskou firmou Vršofot a je autorem slavného fotoaparátu Epifoka,“ dodal Preclík.