Původně se mluvilo o třech obětech a tato informace se objevila i v rychlém mediálním přehledu. „To je pravda,“ potvrdil Pelikus s tím, že situace se vyvíjela a během zásahu se objevovaly další skutečnosti včetně dalšího těla. Policie ani hasiči nepotvrdili, ale ani nevyloučili, že by mezi oběťmi byly děti.

VIDEO: Požár v Předlicích má čtyři oběti, možná i děti. Hořel zahradní domek

Místo je nepřístupné veřejnosti a vzhledem k okolnostem přijeli na místo i příslušníci kriminální policie. „Ohledně samotného kriminálního vyšetřování nemáme žádné informace, to vše je záležitostí dalších složek vyšetřování,“ řekl Pelikus.

„Zatím nevíme nic, jen to, co nám řeknou hasiči, ale už mi volali lidi, kteří čekají, že jim poskytneme další informace. Nevíme, jestli se jednalo o nějakou oslavu nebo nelegální pronájem, to vše se bude muset nejprve vyšetřit a ověřit,“ řekl radní pro vyloučené lokality Michal Mohr (SPD) ve chvíli, kdy hasiči ještě na místě ukončovali zásah.

O situaci se zajímal i radní pro vyloučené lokality Michal Mohr (SPD).Zdroj: Deník/Topi Pigula

Okolí předlické ulice Marxova, odkud je přístup do zahrádkářské kolonie, kde požár vznikl, je jednou z nechvalně proslulých vyloučených lokalit v Ústí nad Labem. Některé domy jsou vybydlené, nedaleko místa požáru je vidět další z domů s propadlou střechou a ohořelými střešními trámy.

„Tady chytla varna,“ tvrdí jeden z mladíků o příčině požáru. I on slyšel jen o třech obětech. Když mu reportér Deníku ukázal rychlou informaci ve webovém zpravodajství Ústeckého deníku, nechtěl věřit, jak efektivní a rychlá současná novinařina je.

Místo činu.Zdroj: Deník/Topi Pigula

„Třeba tam taky vařili drogy,“ zaspekuloval si drobně mladík a dodal, že by se vůbec nedivil. Tvrdé drogy v Předlicích nejsou ničím výjimečným. Místo požáru je ohrazené páskou, samotné požářiště je navíc uprostřed zahrádkářské kolonie.

Přestože se jednalo o místo, které nebylo kolaudováno k trvalému obývání, místní tvrdí, že tam nastálo někdo bydlel. Jeden ze sousedů má psa, který se bojí petard. Ten mezi řečí poznamenal, že těsně před tím, než vyrazily plameny, se pes hlasitě rozštěkal. „Na nějaké praskání dřeva nebo převržený kbelík by tak nereagoval,“ prohlásil muž.