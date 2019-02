Ústí nad Labem - Práci skupině kriminalistických techniků usnadní nová dodávka. Na jejím vybavení se technici sami podíleli. Navrhovali vybavení interiéru, rozmístění a velikost jednotlivých sekcí ve vozidle.

Vůz policie představila za přítomnosti ředitele ústeckého krajského policejního ředitelství Tomáše Landsfelda a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka v pátek před ústeckým krajským úřadem.

Vozidlo je určeno pro skupinu kriminalistických techniků působících v ústeckém okresu. VW pořídil pro policisty Ústecký kraj. Ústecký hejtman klíče od auta slavnostně předal do rukou vedoucího ústeckého policejního územního odboru Vladimíra Danyluka.

Volkswagen Caddy za 827 000 Kč s pohonem na všechna čtyři kola je prvním vozidlem tohoto typu v kraji pro kriminalistické techniky.

„Během dvou let budou těmito vozy vybaveny všechny okresy," uvedl krajský policejní ředitel Landsfeld.

Podle hejtmana Bubeníčka je v návrhu rozpočtu kraje na příští rok příspěvek pro Policii ČR ve výši 4 milionů korun. Část těchto peněz chce vedení policie využít na pořízení dalších pojízdných laboratoří.

Postavený na míru

„Naši technici navrhovali vybavení interiéru, rozmístění a velikost jednotlivých sekcí ve vozidle. Vše je při jízdě vozidla připevněné a uložené na vyhrazeném místě. Proto nehrozí, že by se při rychlém zabrzděné kufry s technikou a nástroji kriminalistů pohybovaly setrvačností po vozidle. To se v běžném policejním voze mohlo stát. Policejní technici dosud neměli vlastní vozidlo a využívali právě volné automobily, do kterých museli pokaždé přenášet své vybavení," zdůraznil Danyluk.

Velmi širokou škálu prostředků, které mohou technici na místě činu potřebovat, najdou v autě, které se dostane až k místu činu. Poskytne i osvětlení prostoru a výhodou je i vyhřívaný prostor vozidla v sychravém počasí.

„Ve voze nechybí ani zařízení na otevření bytu a jiných prostor. Nechali jsme instalovat také vyklápěcí stolek. Na něm mohou přímo u vozu odebírat technici daktyloskopické vzorky od osob. Nemusí je volat na policejní stanici. Vše vyřídí přímo v terénu," uvedl vedoucí kriminalistických techniků ústecké policie Jiří Pour.

„Tím se zkvalitní práce kriminalistů. Všechno při vyšetřování trestného činu je postaveno na ohledání místa činu, abychom zajistili důkazy," dodal Danyluk.