Trmice – Ačkoli jinde v ústeckém okrese obecná kriminalita klesá, v Trmicích je tomu spíš naopak. Zatímco v roce 2017 tu policie eviduje 288 trestných činů, loni to bylo už 297 zločinů. Většina zdejších zastupitelů to přičítá především existenci sociálně vyloučených lokalit a otevření drogové scény.

Trmice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Vorlíček Janni

Zdejší místostarosta Tomáš Kupec poznamenal, že nejvíc krádeží se stane ve zdejším obchodním centru. „Někdy mám také pocit, že republiková policie víc než na naše město musí řešit sousední Předlice. Drogy s tím souvisí, my připravili řadu preventivních akcí zaměřených na mladé, máme tu Drug out se kterým spolupracujeme. Chtělo by to ale, aby policie už s tím problémem začala něco dělat, my to moc ovlivnit nemůžeme,“ postěžoval si.