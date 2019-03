Jak vnímáte vypovězení koaliční smlouvy?

Jsou momenty, kdy se někdy zkrátka s koaličním partnerem na něčem nedohodnete a tady k té situaci došlo. Pořád si ale myslím, že je prostor pro další jednání.



Chod úřadu není ohrožen?

Vypovězení koaliční smlouvy nemá na chod kraje žádný vliv, rada bude fungovat dále a zastupitelstvo se sejde 29. dubna. Věřím, že se k jednání vrátíme, jde o věci, které nejsou nepřekonatelným problémem.



Sociální demokraté upozorňují mimo jiné na výsledek personálního auditu. Co konkrétně jim vadí?

Jde o otázku reorganizace odborů, organizační struktury i počtů pracovníků. Předpokládám ale, že všichni koaliční zastupitelé se dosud s auditem neseznámili podrobně, takže by si ho měl každý v klidu přečíst, a pak si myslím, že bychom se měli sejít a říci si k tomu názor. Pak je šance, že dojdeme k nějakému kompromisu.



Považujete dosavadní fungování krajského úřadu za ideální?

Neříkám, že ideální, ale úřad funguje a zatím nebyly žádné aféry, které by řekly, že úřad funguje špatně. Na každém úřadě se dá vždycky něco vylepšit, samozřejmě. Zmíněné téma počtu pracovníků ale například souvisí i s tím, že pokud na nás stát bude převádět stále více a více své agendy, tak je logické, že krajské, městské i obecní úřady budou bobtnat.

První náměstek Martin Klika (ČSSD) vám předal písemnou výpověď na pondělním zasedání zastupitelstva. Bylo to pro vás překvapení?

Byly signály, že pokud se nedohodneme do začátku jednání zastupitelstva, takže ta smlouva bude momentálně vypovězena. Protože se nám nepodařilo najít shodu, tak kolegové na to reagovali tímto způsobem.

Co se týče reorganizace úřadu, zastáváte tvrdší postoj vy, nebo sociální demokracie?

Měli bychom posoudit, co funguje a co ne. Pokud něco opravdu nefunguje nebo tam jsou nedostatky, měli bychom se na to zaměřit. Určitě by ale nemělo být cílem, abychom, lidově řečeno, přeorali celý krajský úřad naruby.

Co se týče těch kompetencí pro jednotlivé radní a náměstky, jak by se to podle ČSSD mělo změnit?

Šlo o přesuny v otázce projektů, kde by měla agenda přejít pod prvního náměstka. Od prvního náměstka by zase měla přejít agenda sociálních věcí pod nového radního.



Jsou pro vás tedy požadavky sociální demokracie v tuto chvíli schůdné?

Na klubu KSČM jsme o tom jednali, nedošlo však k jednohlasné shodě.



Kdy by se celá situace mohla vyřešit?

Do dalšího zastupitelstva je prostor, tedy do 29. dubna. Ale osobně vidím, že by se hlavně mělo sejít všech 28 koaličních zastupitelů a všichni si o tom otevřeně popovídat, dosud jsme vždycky vyjednávali jako koaliční týmy ve třech.



Vidíte vy osobně koaliční potenciál v hnutí ANO?

Hnutí ANO je silná opoziční strana, která plní dobře roli konstruktivní opozice. První otázkou je, jestli je vhodné rok a půl před volbami vytvářet nové koalice. Než by se ti noví lidé zaběhli do svých funkcí, tak by to nějakou dobu trvalo. Druhou otázkou je, jaká koalice by vůbec vznikla.