/FOTO/ Rondel, frekventované místo u Chlumce a křížení u Krásného Března projdou postupně do roku 2023 rekonstrukcemi, všechny křižovatky budou okružní.

Křižovatka u Krásného Března. | Foto: Reprofoto/ŘSD

Řidič chce vjet z Podmokelské ulice směrem na centrum Ústí nad Labem. Bliká už dlouho, je nervózní. Místo křížení se silnicí I/62 je nepřehledné, výhled doleva rozhodně není ideální, a navíc je tam pořádně hustý provoz. Nehod už tam bylo dost a dost. To by se mělo změnit. Ředitelství silnic a dálnic chce tuto křižovatku u Krásného Března proměnit. Šoféři by tak mohli, narozdíl od současnosti, odbočovat i směrem do Podmokelské, bezpečnější bude místo také pro chodce. Přestavbou mají projít i další dvě ústecké frekventované křižovatky.