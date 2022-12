První i druhou výstavbu krizových bytů podpořil Ústecký kraj, tu aktuální milionem korun. Jenže v tom prý je problém. Místní lidé i někteří politici výběr domu pro krizové bydlení kritizují. Vadí jim neutěšené prostředí, frekventovaná silnice i těsné sousedství vyloučených lokalit. Na druhou stranu budou byty představovat jen krátkodobé nebo také nouzové dočasné bydlení pro ty, kdo ne vlastní vinou přišli o střechu nad hlavou.

Především místní lidé reagovali na zprávu o budovaných krizových bytech s údivem. Například Šárka Röppová, která patří mezi starousedlíky ve Svádovské ulici, upozornila, že oba domy stojí zrovna v místech, která jsou osamělá a opuštěná. „Jestli sem například někdo načas odstěhuje týranou maminku s dětmi a ten manžel si je najde, nedovolají se pomoci. Tady ve Svádovské ulici, to je jiná. Bydlí tu řada slušných lidí, kteří kdyby viděli, že se něco děje, nestrčí hlavu do písku a hned zavolají minimálně strážníky. My jsme na potíže už zvyklí, žijeme tu celý život. Smutná pravda je, že sem do širšího okolí spekulanti sestěhovali svoloč z celého Ústí a bůhví ještě odkud. Tady by město mohlo, třeba u Růžovky, odkoupit dům, opravit ho a udělat tu krizové nebo sociální bydlení. Zabilo by dvě mouchy jednou ranou. Vytlačilo by problémové lidi a ti, co mají trable, by byli pod dohledem a měli by pomoc od zdejších lidí,“ myslí si.

Za pravdu jí v podstatě dala i neštěmická starostka Yveta Tomková, do jejíhož obvodu Krásné Březno i s Matiční ulicí spadá. „Z mého pohledu to místo není pro tento účel vhodné. Vede tudy velmi frekventovaná hlavní silnice. Domy ale patří městu, které má málo podobného majetku. Odkoupilo je a opravilo, zřejmě se bálo, aby ho zase nekoupili spekulanti a nenastěhovali sem nepřizpůsobivé lidi. Na druhou stranu, zřejmě také nemělo vhodnější budovu, kde by krizové byty mohly připravit. Já osobně bych tady ale v životní krizi s dětmi bydlet nechtěla,“ poznamenala.

Pomohou obětem násilí i požárů. V Matiční v Ústí vznikly krizové byty

Ústecký radní pro investice a rozvoj Pavel Tošovský podle vlastních slov sám v dětství bydlel v Matiční ulici. V domech, které letos padly k zemi poté, co je dlouhá léta devastovali problémoví nájemníci, bezdomovci a posléze zub času. Nakonec musely být letos v létě coby neopravitelné ruiny zdemolovány. „Přímé sousedství budoucích krizových domů s vyloučenou lokalitou je srovnané se zemí. Má to být krizové bydlení. Takže když vám například vyhoří byt, jste druhý den rádi, že máte kde složit hlavu,“ upozornil.

Problematikou vyloučených lokalit se chce zabývat náměstek primátora Bohumil Ježek. „Pokud bude novela zákona o životním minimu nebo cenová mapa nájmů, ministerstvo práce a sociálních věcí ji slibuje do roka, přestane být pro spekulanty skupování těchto bytů lukrativní. Díky tomu bychom jako město mohlo tyhle domy a byty skoupit za výhodné ceny a začít tvořit vlastní bytový fond, který po divoké privatizaci vlastně vůbec nemáme,“ dodal.