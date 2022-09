FOTO: Parkour nebo tanec. Kroužkofest ovládl Kostelní náměstí v centru Ústí

Dnes, ve čtvrtek 1. září, byl pro děti velký den - nástup do školy nebo školky, návrat ke kamarádovi do lavice a také výběr volnočasových aktivit. Na dnešním Kroužkofestu, který se konal na Kostelním náměstí v Ústí, jste si mohli od 13 do 17 hodin projít hned několik desítek stánků.

Kroužkofest na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem. | Foto: Deník/Adéla Stejskalová