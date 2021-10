Žádné velké skokanské výkony nepřinesly letošní sněmovní volby v Ústeckém kraji. Jedinou kandidátkou, na které měly preferenční hlasy vliv na zvolení či nezvolení, byla ta společná STAN a Pirátů. Právě ti na kroužkování jako jediní v kraji doplatili.

Ivan Bartoš u voleb. | Foto: Deník/Vilém Maruš

Ivan Bartoš, Lukáš Blažej. Oba za Pirátskou stranu. Tak by vypadali zástupci Ústeckého kraje v dolní komoře českého parlamentu za Ústecký ze společné kandidátky PirSTAN. Do předem domluveného pořadí ale zasáhli svými preferenčními hlasy voliči. Aby bylo možné se posunout výše, je potřeba získat alespoň pět procent ze všech hlasů pro daný subjekt. To se povedlo starostovi Malých Žernosek na Litoměřicku Petru Liškovi, který díky přízni voličů vyšachoval ze hry o poslanecké křeslo piráta Lukáše Blažeje. Zatímco Liška získal 9 227 hlasů, Blažeje zakroužkovalo pouze 3 830 voličů. Ten se tak propadl až na páté místo mezi náhradníky společné kandidátky. Před něj se dostala starostka Trmic Jana Oubrechtová, starosta Dolní Poustevny Robert Holec, pirátka Kateřina Stojanová a Milan Šťovíček ze STAN.