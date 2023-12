Dárek pro řidiče za 58 milionů korun. Kruháč v Krásném Březně už funguje

/FOTO/ A je to tady. Necelých devět měsíců práce, cena 58 milionů (bez DPH) a větší komfort pro řidiče jedoucí z centra Ústí do Neštěmic či dál podél vody do Děčína. Tak to je kruháč, který nechalo Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD) vybudovat v ústeckém Krásném Březně. Od pondělí je nová křižovatka v provozu, na dělníky tam ještě ale narazíte.

