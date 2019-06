Právě to by se mělo změnit. „Proto chceme i z pravého odbočovacího pruhu umožnit odbočení na Děčín. To znamená, že by se odbočovalo ve dvou pruzích. Prostě z jednoho pruhu uděláme dva,“ uvedl vedoucí krajského odboru dopravy Jindřich Franěk.

Za dobrý nápad to považují odborníci na bezpečnost dopravy, například Jan Pechout z ústeckého BESIP. Podle něj totiž současná úprava křižovatky řidiče k porušování dopravních zákonů přímo vybízí. „Bude to jedině dobře, zrychlí to průjezd křižovatkou. Často tam stojím v koloně a spousta řidičů předjíždí v pravém pruhu a pak se na poslední chvíli doslova cpe do levého. Situace je to stejná jako kdysi odbočování z Důlců do Krásňáku,“ poznamenal Pechout.

Pro nutnost úpravy křižovatky a odbočovacích pruhů svědčí i volně dostupné statistiky dopravní nehodovosti ministerstva dopravy a policie. Od roku 2007 se jich zde stalo téměř 150. Jako zázrakem se při nich zranili pouze dva lidé, ovšem s trvalými následky.

Podle Magdaleny Fraňkové z kanceláře hejtmana už krajský úřad zadal zpracování projektové dokumentace, která má úpravu okružní křižovatky pod Větruší vyřešit. Týkat se bude i úpravy napojení silnice II/613 z okružní křižovatky na silnici I/30 podél Labe od Lovosic na Děčín.

„S rekonstrukcí chceme začít co nejdříve. Náklady v tuto chvíli neznáme. Odhady vzejdou až z projektové dokumentace, konečná cena pak bude známá po výběru zhotovitele ve výběrovém řízení. Stejně jako případná omezení provozu na silnicích. Cílem je řešit to za provozu tak, aby se práce na křižovatce řidičů dotkly pokud možno co nejméně,“ dodala Fraňková.