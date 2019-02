Krušné hory - Obliba běžkařského sportu na severu Čech stoupá. Parkovací místa chybějí.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Hory hlásí ideální podmínky pro milovníky zimních radovánek. Denně se lyžuje na Klínovci, Bouřňáku, Telnici, Klínech a o víkendech i na Komáří vížce. Radost mohou mít i fanoušci běžkařského sportu. Většina stop na Krušnohorské magistrále je upravena. Jsou ale i úseky, kde sportování brání vyvrácené stromy. Problémy s polomy mají například v oblasti Moldavy či Adolfova.

„Popadané kmeny řešíme při každé vyjížďce, dřeviny se lámou pod tíhou sněhu. Mít motorovou pilu ve výbavě je nutností,“ řekl Ladislav Čurda z firmy HS Cínovec, která spravuje stopy v úseku z Komáří vížky na Moldavu a závodní tratě na Novém Městě. Místy je na hřebenech hor až metr sněhu.

Komplikace se spadlými stromy hlásí i z běžkařských okruhů na Lesné. „Některé úseky jsme nechali zavřené. Třeba okruh u Brandova. Byli jsme se tam podívat, je tam práce na tři, čtyři dny,“ popsal Antonín Herzán ze spolku Krušnohorská bílá stopa, který běžecké stopy udržuje.

Zima v Krušných horách:

Čurda a spol. najezdí za směnu zhruba 60 kilometrů. Stopy upravují většinou v noci. „Střídám se s kolegou a teď mi pomáhala i manželka. Je to můj koníček, místo televize večer sednu do rolby a jedu. Peníze z toho skoro žádné nejsou. Vše, co utržíme, vracím do techniky. Údržba stroje je velmi nákladná,“ podotkl Čurda.

O běžkařské stopy v Krušných horách je čím dál tím větší zájem. Často na hřebenech vidíte auta s pražskými espézetkami. „Naposledy tolik sněhu bylo v roce 2010. V nížině je inverze a tady máme slunce a čistý vzduch. Je to paráda, pro kterou jsou lidé ochotni obětovat hodinu cesty autem,“ uvedl provozovatel hotelu a restaurace Krušnohorský dvůr na Cínovci Ondřej Bula.

Zvýšený pohyb lidí v horských oblastech s sebou zákonitě přináší i problémy. Tím nejpalčivějším je asi parkování. Některá auta stojí, kde nemají, brání průjezdu vozidel údržby a navíc mnozí řidiči přeceňují své šoférské schopnosti tím, že chtějí překonat sněhové bariéry a zapadnou. I proto město Dubí, pod které horský Cínovec spadá, poslalo o víkendu do hor dvě hlídky městské policie a nechalo vyčistit od metrových závějí několik odstavných ploch.

„Strážníci dohlíželi na bezpečnost a pořádek, díky nim se podařilo nápor lidí zvládnout,“ nechal se slyšet starosta Dubí Petr Pípal. K parkování na Cínovci lze využít plochu u hotelu Pomezí či na bývalém velkém parkovišti pro kamiony. Dohromady pojmou asi 200 aut a parkování tam nic nestojí. Stát lze i na ploše mezi vjezdem k obchodnímu centru ZMC a čerpací stanicí OK Petrol. Pozemek ale patří soukromníkovi a stání se tam platí.

Dopravní kolaps

Na nedostatek parkovacích ploch na Lesné upozornil i Herzán. Nápor lidí lačnících po jízdě na běžkách tu o víkendech podle něj způsobil dopravní kolaps. „Křižovatky jsou ucpané auty. Policajti lidi pokutují, protože nemají kde zaparkovat. Tohle se musí vyřešit,“ prohlásil Herzán. Dodal, že auta blokují cesty i rolbařům.

Peníze na úpravu stop z Komárky na Moldavu jdou z rozpočtů měst, obcí a kraje přes Místní akční skupinu (MAS) Cínovecko. Dříve šly finance přímo firmám, jež se o stopu staraly. Podle starosty Dubí však systém nefungoval dobře. „Ústecký kraj a obce v minulých letech přispívaly vysokými částkami na údržbu lyžařských stop přímo firmám, které údržbu prováděly. Postupem času se však systém začal rozpadat, protože nebyly potřebné stroje pro provádění údržby stop,“ poznamenal Pípal.

Rolbař Čurda by si přál, aby se do stop více investovalo. „Chtělo by to dát peníze na značení tratí, na prořez stromů kolem stop a samozřejmě do techniky. Rolba, kterou využívám, už něco pamatuje. Její údržbu děláme takzvaně na koleni venku, nemám vytápěnou halu, kde bych mohl stroj opravovat. Náhradní díly jsou drahé,“ vylíčil Čurda.

Krušnohorskou bílou stopu zařadil kraj před třemi lety do svého projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Od té doby „nasypal“ do tratí několik milionů korun. „Bílou stopu podporujeme dlouhodobě. V současné době se upravuje 228 km běžeckých okruhů od Lesné u Chomutova až po Petrovice u Ústí nad Labem,“ připomněla mluvčí kraje Markéta Flochová.

Ondřej Kůs