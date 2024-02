/KAUZA KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ/ Policie několik dní po zátahu v Krajské zdravotní sdružující sedm nemocnic v Ústeckém kraji, jihlavské nemocnici a na několika dalších místech po celé České republice, zveřejnila první podrobnější informace. Po vlně zatýkání kriminalisté obvinili deset lidí, pět z nich soud poslal do vazby. V případě odsouzení jim hrozí až 16 let za mřížemi.

Policie několik dní po zátahu v Krajské zdravotní zveřejnila první podrobnější informace. | Video: Janni Vorlíček

Po pondělním zátahu policie stíhá deset lidí z několika firem za účast na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, legalizaci výnosů z trestné činnosti, poškození finančních zájmů Evropské unie, přijetí úplatku a podplácení.

„Osoby měly podle našich závěrů nejméně od poloviny roku 2022 až do současnosti v Praze, Ústí nad Labem, Jihlavě a dalších místech České republiky, ale i v zahraničí, soustavně a dlouhodobě manipulovat zadávání veřejných zakázek na zejména zdravotnický materiál, a to nejméně v případě zadavatele a odběratele spol. Krajská zdravotní, a.s. a Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, ve prospěch preferovaných a předem určených dodavatelů,“ uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Ve vazbě skončili podnikatelé i exředitel Malý. Jde o kauzu krajských nemocnic

Na rozkrytí údajné manipulace s veřejnými zakázkami pracovali policisté mnoho měsíců, případ dostal krycí jméno Profa. Během zátahu 18. února policie zadržela 16 lidí, deset z nich obvinila. Následně pět obviněných pražský obvodní soud poslal do vazby, včetně údajné hlavy celého společní podnikatele Tomáše Buriana nebo bývalého generálního ředitele Krajské zdravotní Petra Malého.

Při zátahu policie udělala 37 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při kterých zajistila důkazný materiál. „V průběhu domovních prohlídek také bylo nalezeno a zajištěno přibližně 7 milionů Kč v hotovosti. Na bankovních účtech došlo k zajištění dalších výnosů z trestné činnosti obviněných,“ doplnil Ibehej s tím, že obviněným hrozí v případě uznání viny až 16 let vězení.