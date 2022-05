„Stalo se nám například, že jsme postavili dobový psací stroj na psací stůl a on se rozpadl. Plíseň udělala své. Musíme ve volném čase prát závěsy, na které nikdo od šedesátých let nesáhl, vytírat podlahy, malovat, doplňovat dávno vybrané dobové vybavení. Jednoduché to není, ale chceme do léta otevřít, nebo alespoň začátkem léta,“ popisoval dobrovolník Darius Hingar, který dostal od chuderovské radnice kryt na starost.

Spolu s dobrovolníky se mu podařilo doplnit ošetřovnu a ubikace, vybavit ústřednu a spojovací středisko do původního stavu, vyčistit velkou část bunkru a stolů napadených plísní. „Obec a především starosta Jiří Beneš nám v tom hodně pomáhají a je vidět, že už si hodně přejí otevřít, mají o tuto památku obrovský zájem a to nebývá vždycky zvykem,“ pokračoval Hingar.

Zdroj: DeníkChuderov přitom má být nač hrdý. Například na ošetřovně jsou dobové obvazy, ampule i lékařské nástroje, kterými ji dobrovolníci dovybavili. Svítidla a lampy. Jsou tu dozimetrické přístroje, chemicko–analitické detektory bojových otravných látek jako je soman a sarin. Podzemní nádrže na vodu i obrovské žumpy. Asi čtyřicet druhů masek. Schovávat se tu mohly stovky lidí. Na střeše se dokonce zachovala anténa pro spojení s ostatními kryty v kraji.

Kryt měl zároveň propojení na pozorovatelnu nad Radešínem. Nacházely se tu sklady CO, další komunistický režim vybudoval v širokém okolí od Chuděrova po Vlastislav a jinde. „Řekl bych, že disponoval i přímou linkou k sovětským vojákům, jelikož jsem našel spojovací kabel s nápisem Javor, což bylo krycí označení pro objekt s jadernou municí, který tu okupační jednotky vybudovaly u Bíliny,“ popsal Hingar.

„Dochoval se i reléový kontrolní pult, který kontroloval veškeré vchody, průduchy, studny. Bohužel musíme opravit svítidla, elektrotechniku, uklízíme podlahy, jelikož kryt zaplavila voda a bláto, před lety praskla kanalizace. Bylo tu dvacet čísel bahna na podlaze, to všechno musíme douklidit, je to hromada práce, taky ho po pádu totality vyklidili, jako jiné, zbylo tu akorát pár kusů nábytku,“ líčil Hingar.

Po dokončení opravy a rekonstrukce by měl kryt jako unikátní památka návštěvníkům nabídnout sondu do 60. a 70. let minulého století. Doplnit by ji měly expozice civilní obrany i dalších dobových reálií.

Obec kryt koupila jako takový bonus. Původně jí šlo hlavně o pozemky a budovy. Bunkr byl tak nějak navíc. V areálu jsou garáže, bývalá škola, prostory společenské i hasiči. Až bude hotový nový územní plán, budou tu v okolí dokonce i stavební pozemky na prodej.