„Nejdříve jsme čekaly, kolik se nám zaregistruje hráčů. Pak jsme mohly vytvořit herní plán a pravidla. Nakonec máme tři družstva dospělých, tři družstva dětí a dvanáct jednotlivců rozdělených do skupin," vypočítaly pořadatelky Alena Flígrová a Jana Budská z místní sokolské jednoty. Děti hrály s pěti kuličkami, dospělí s deseti.

"Hra sice poslední dobou již není moc populární, ale dostaly jsme inspiraci od jiných kuličkářů, kteří už to provozují třeba osm, deset let. Tak jsme od nich trochu okoukaly nápad a zkoušíme to tady. Podle úspěšnosti a ohlasů uvidíme, třeba budeme pokračovat i příští rok," dodaly pořadatelky.