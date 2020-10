„Divadlo není jen práce, ale náš život. Všichni máme těžké deprese, protože ten život nám vzali kompletně celý. Není to jen o cvičení, to je jako fitko, my potřebujeme komunikovat s diváky a ten náš život vyjádřit. Tak sedíme smutně doma, máme celý život zruinovaný,“ líčil.

Ústecké divadlo odložilo premiéru Wagnerovy opery Tristan a Isolda, nemůže nacvičovat balet, který měl být překvapením, ani odehrát premiéru Kálmánovy operety Čardášová princezna.

Gončarovovi tak nezbylo než nacvičovat o samotě to, co zvládne bez kolegů. Zároveň baletní tanec vyučuje. Ale i tady musel sáhnout po pro něj nepříjemném kompromisu on-line výuky. „Je to polovičaté, často se internet seká, kamery nezvládají obraz a podobně. Já například kvůli tomu musel zavést jednu ponožku světlou a druhou tmavou, protože jak já, tak děti potřebují vidět nohu ze všech stran a rozeznat ji. Prostě katastrofa. Nahrávám videa, připravuji učební materiály, které žákům posílám,“ popsal Gončarov.

Podobně mluvil také ředitel ústeckého Činoherního studia Jiří Trnka. „Atmosféra v souboru je blbá. Když vezmete extrovertům způsob existence, dostanou deprese a ty teď mají všichni,“ komentoval s tím, že všechna odložená představení zatím přesunuli na konec letošního roku.

Proto se prý v divadle dohodli, že alespoň obnoví společné zkoušky. „Byť to nevypadá, že ještě budeme do konce roku hrát. Zkusíme to alespoň na internetu streamovat. Technické profese zatím dělají v divadle údržbářské práce. Zároveň provádíme zásadní a důkladnou inventuru, na kterou nebyl roky čas,“ řekl Trnka.

Koncerty posunuté o rok

Také program ústeckého Kulturního střediska doznal nepříjemných změn. Některé koncerty a nasmlouvaná představení budou mít podle ředitele střediska Ivana Dostála dokonce i roční zpoždění. Akce původně přeložené na podzim jsou opět přeložené na jaro příštího roku. „Nejvíc mě mrzí koncert britské kapely Colosseum. Deset let práce přišlo vniveč. Měli přijet v téměř původní sestavě, smlouva byla podepsaná, hotel domluvený. Ale jsou to už pánové v letech, tak to museli odpískat. Samozřejmě kvůli koronaviru, Anglie je jedna z nejvíce postižených zemí,“ povzdychl si Dostál.

K dalším neuskutečněným akcím, kterých hodně lituje, patří Jazz and Blues festival. „Měl skvělý program. Budeme se alespoň snažit udržet kontinuitu a začátkem prosince uvést dvě české kapely,“ slíbil.

Lidé se v uplynulých týdnech velkým akcím vyhýbali. „Příkladem je Stoletá diskotéka. Za celou dobu, co ji děláme, měla doslova natřískáno. Teď přišlo dvanáct lidí. Můžeme jen doufat, že se život jednou vrátí do normálu,“ dodal Dostál.