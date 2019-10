Ucpané silnice od haly Slunety až k bazénům. Tak to čas od času vypadá v okolí sportovního areálu na Klíši. Nepohodlný příjezd skrz vilovou čtvrť k plaveckému areálu chtějí ústečtí radní vylepšit. Rozhodli proto o vybudování širší silnice, která zároveň obytné čtvrti uleví od dopravní zátěže.

Vadí jim také vysoké náklady na stočné a tak chtějí použitou vodu z bazénů vypouštět do Klíšského potoka. Ten vede pod městskými domy v „trubce“ a občas není přesně jasné kudy. Stavaři zároveň s budováním kanalizace pro bazény zrekonstruují silnici v ulici Na Spálence, která je už v havarijním stavu.

Podle mluvčí města Romany Macové ústečtí radní na propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště převedli 4,5 milionu korun. „Stavba zlepší dopravní dostupnost plaveckého areálu. Momentální uspořádání silnice neumožňuje průjezd například školním autobusům. Na stavbu město poskytne nevyužité peníze z oddělení přípravy investic,“ přiblížila Macová.

Pro rekonstrukci ulice Na Spálence a kanalizační přípojku s výtlakovým potrubím od bazénů s vyústěním do zatrubněného potoka si město připravilo pět milionů korun.

Jak vysvětlila náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO), provozní a dešťové vody v současnosti končí za velké peníze v řádu desítek tisíc a bez dalšího využití ve veřejné kanalizační síti. „Návratnost investice bude rychlá, do čtyř, pěti let,“ řekla.

Trasa budované nové kanalizace povede ulicemi Na Spálence, Štefánikova, Beethovenova a Masarykova. Celková délka přípojky přesáhne jeden kilometr.

Stavbu by mohlo zkomplikovat hledání samotného potoka. Zmizel pod městem během jeho rozrůstání na konci 19. a začátkem 20. století. Jeho trasu hledal například investor parkoviště na Růžovém paloučku. Pátrali po něm přes čtyři měsíce. Využívali speciální geodetické přístroje, proutkaře i archivní mapy. „Potok měl vést v hloubce šesti metrů, ale my se prokopali do hloubky přes dvanáct metrů. V tom rohu parcely, kde je zakreslený, jednoduše vůbec není. Nechápu, jak je možné, že v archívech mohly být uložené chybné výkresy,“ divil se Radek Petržilka.

Stát totiž v padesátých letech nechal zpracovat nové mapy a ze starých kartografové jednoduše překreslili i chyby. Tak bylo ještě před šesti lety možné najít na Google mapách ústeckou synagogu, která zmizela už před válkou.

Ústecká opozice stavbu kanalizace příliš nerozporuje. Jen by ráda, kdyby se město zamyslelo a vodu využilo i jinak. „V současnosti není vody dostatek, nebylo by od věci s ní zavlažovat sady, trávníky, městskou zeleň a podobně. Považuji to za ekologičtější než ji prostě vypustit,“ myslí si zastupitel a ústecký architekt Jan Hrouda.

K tomu náměstky Nechybová dodala, že nehospodárně s vodou z Klíše nezacházejí. „Zavlažujeme s ní fotbalové hřiště i trávníky. Ale i tak jí zbude hodně, musíme ji vypustit,“ dodala.