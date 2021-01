Hibernace 2020. Tak se jmenuje nový projekt libereckého fotografa Radka Drbohlava. Na fotografiích zachytil lidi, kteří jsou už skoro rok hibernováni ve svých profesích kvůli epidemii koronaviru a s ní spojených bezpečnostních opatření.

Kytarista a člen skupiny Kabát Ota Váňa. | Foto: Radek TEOPE Drbohlav

On sám pocítil dopad aktuální situace na vlastní kůži, od března loňského roku se nemůže věnovat své profesi. Fotí totiž především lidi, kulturní akce či vítání občánků. Půl roku byl sám v šoku, poté se rozhodl udělat něco, co by normálně neudělal.