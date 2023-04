/ROZHOVOR/ Ústeckou Forbínu zná snad každý, už několik let láká diváky na večerní představení, která jsou plná smíchu. Na místních prknech znamenajících svět se vystřídali snad všichni velcí a uznávaní filmoví i divadelní umělci. Na sever je zve Zdeněk Kymlička. Ve středu 12. dubna seděl ve své malé kanceláři v nejmenovaném obchodním domě a odpovídal na otázky Ústeckého deníku.

Zdeněk Kymlička zve na sever umělce všeho druhu. | Foto: Miroslav Vlach

Bydlíte v Brné, ale svými vtípky bavíte celé Ústí. Spolek Veselá Brná pořádá perfektní masopust, indiánský den, vinobraní, ples. Nadsázka a recese, to jsou základy známých akcí. Na ples v únoru prý přijeli dokonce i Němci. Je to pravda?

No autobus z Drážďan nepřijel, ale jeden manželský pár mluvící výhradně německy tu byl. Bylo vyprodáno, Láďa Hron zpíval, všichni se náramně bavili. Před plesem jsem obdržel dopis z Německa, kde mě nějaká paní žádala o dvě vstupenky. Nejprve jsem si myslel, že je to nějaký žert, ale paní měla výdrž a přes internet přidala pár vysvětlivek. U sousedů se plesy nekonají a ona s manželem vyráží pravidelně za zábavou k nám. Všechno klaplo, dokonce si koupili i lístky na ples Střekováků na Větruši. Německy moc neumím, ale naznačil jsem dámě, že už delší dobu marně sháním kontakt do muzea Karla Maye, český Vinnetou by rád pozdravil rudé bratry za hranicemi. Ukázal jsem jí fotky, popsal situaci. Skutečně nevím, kde ta dáma bydlí a jakou má profesi. Následná komunikace probíhala výhradně přes PC, ale za týden se mi ozvalo muzeum Karla Maye. Neskutečná záležitost!

Ústečané se těšili na pana Suchého a Jitku Molavcovou. Byl jste tam?

To víte, že jsem tam byl a hned přidám krátký příběh pro pobavení čtenářů. V roce 1977 přijel Semafor do divadla. Samozřejmě se všichni těšili na populární dvojici Suchý – Molavcová. V textu jedné písničky zmínil pan Suchý ženský akt a divákům hned naznačil, že by se uživil i jako malíř. Několika tahy odhalil krásu bytí a hned přešel na jiné téma. Po představení ta abstraktní malůvka zůstala na stojanu, tak jsem si to vzal. Ležela dlouho na skříni v kanceláři, později jsem si to nechal zarámovat. Nyní jsem ji ukázal panu Suchému a požádal ho o podpis. Hned zavolal Jitku Molavcovou a oči se mu podezřele leskly. Byl opravdu dojat, což mě překvapilo. Chvilku nad kresbou kroutil hlavou, potom ochotně přidal věnování s podpisem, a ještě nahlas ocenil mou výdrž. Nevím, kdo měl v té chvíli větší radost, jestli já, nebo on.

Do divadla má přijet v dubnu slavný Cimrman. Koho tu letos ještě uvidíme?

Představení divadla Járy Cimrmana Němý Bobeš je beznadějně vyprodané. Koho pozvu do Ústí příště ještě tajím. Seznam mých představ je dost dlouhý, ale času je málo a všechno něco stojí. V květnu už budu vědět víc, tak se zastavte na kus řeči. Přidám pozvánku na Střekov i na indiány.