Společnost zároveň na páteční tiskové konferenci oznámila, že sice ještě neví, které veřejné zakázky měl Malý zmanipulovat, ale pokud by dotační úřad odmítl poslat zbytek peněz, doplatí je KZ ze svého. Soharová rovněž odmítla spekulace, že se s Malým znala důvěrněji.

Soharová s Malým byli totiž spolužáci na lékařské fakultě. Prý jen v podstatě studovali ve stejnou dobu na stejné škole. „Nikdy jsem nebyla jeho podřízenou ani spolupracovnicí. Do společnosti KZ jsem se hlásila v řádném výběrovém řízení před rokem a půl. Pokud jsem s ním jednala, tak vždy na opačné straně barikády,“ poznamenala nová ředitelka KZ.

„Moje první kroky povedou k mimořádné revizi procesů na úseku obchodu a veřejných zakázek, tak jak jsme se dnes dohodli s představenstvem společnosti, a také ke stabilizaci společnosti – to bude hodně o komunikaci se zaměstnanci, s partnery Krajské zdravotní i se zřizovatelem. Jsem si vědoma toho, že na mých bedrech nyní leží obnova důvěry veřejnosti i partnerů v management," pokračovala.

Kdo je nová ředitelka Krajské zdravotní Taťána Soharová? Chystá revizi, říká

Co se dotací týká, podle člena představenstva KZ Stanislava Dostála připravují také scénáře pro případ, že by skutečně nedostali proplacené některé dotační prostředky z evropských fondů. Mohu říci, že v tuto chvíli víme, že budeme schopní i s nějakým mimořádným výdajem provoz Krajské zdravotní financovat a všechny strategické stavby otevřít. Současně ale nelze předvídat, jakým způsobem se dále kauza vyvine, musíme být každopádně připraveni,“ uvedl Dostál s tím, že celkový objem dotovaných projektů dosahuje zhruba 1,5 miliardy korun a neproplacené dotace činí kolem 600 milionů korun.

Podle předsedy představenstva KZ Ondřeje Štěrby čeká společnost prověření výběrových řízení a smluv od samého počátku působení bývalého ředitele Malého. Spolu s nimi revize připravovaných a běžících veřejných zakázek, procesní a personální audit na odděleních veřejných zakázek a úseku obchodu a revize stávajících procesů uvnitř společnosti.

„S paní generální ředitelkou jsme se dohodli, že pod naší supervizí zahájí bezodkladně personální a procesní audit – zejména na úseku veřejných zakázek a úseku obchodu a postupně budou prověřeny také běžící nebo připravované veřejné zakázky,“ upřesnil místopředseda představenstva KZ Leoš Vysoudil.

Krycí jméno Profa, zajištěných 7 milionů. NCOZ prozradila detaily o zátahu v KZ

„Co se týká výběrových řízení a smluv sahajících do minulosti a potažmo přímo souvisejících s kauzou, tak ty prověříme podle určitých kritérií. Zejména se bude jednat o zakázky na zdravotnickou techniku a materiál, současně zakázky, v nichž se angažovali bývalý generální ředitel Malý a náměstek pro obchod Pavel Voral, a začneme s firmami, jejichž jména jsme obdrželi od policie v souvislosti se zásahem. V tomto ohledu je důležité zmínit, že se podezření policie v tuto chvíli netýká velkých strategických staveb a investic, které jsou téměř hotové a v následujících týdnech a měsících v nich postupně zahájíme provoz,“ uvedl také Štěrba.

Kauza krajských nemocnic

Po vlně zatýkání kriminalisté obvinili deset lidí, pět z nich soud poslal do vazby. V ní skončili skončili bývalý šéf Krajské zdravotní Petr Malý, podnikatelé Tomáš Burian, Jan Mára či Miroslav Hůserek a ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev.

Radní Laibl: Myslel jsem, že to Malý s Krajskou zdravotní myslí opravdu dobře

„Osoby měly podle našich závěrů nejméně od poloviny roku 2022 až do současnosti v Praze, Ústí nad Labem, Jihlavě a dalších místech České republiky, ale i v zahraničí, soustavně a dlouhodobě manipulovat zadávání veřejných zakázek na zejména zdravotnický materiál, a to nejméně v případě zadavatele a odběratele spol. Krajská zdravotní, a.s. a Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, ve prospěch preferovaných a předem určených dodavatelů,“ uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Profa a 7 milionů korun

Na rozkrytí údajné manipulace s veřejnými zakázkami pracovali policisté mnoho měsíců, případ dostal krycí jméno Profa. (psali jsme ZDE) Během zátahu 18. února policie zadržela 16 lidí. Při zátahu policie udělala 37 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při kterých zajistila důkazní materiál. „V průběhu domovních prohlídek také bylo nalezeno a zajištěno přibližně 7 milionů korun v hotovosti. Na bankovních účtech došlo k zajištění dalších výnosů z trestné činnosti obviněných,“ doplnil Ibehej s tím, že obviněným hrozí v případě uznání viny až 16 let vězení.

Ministerstva pro místní rozvoj kvůli kauze zastavilo financování evropských projektů za 959 milionů korun. U Krajské zdravotní jde o 12 projektů, které se týkají jak vybavení jednotlivých nemocnic, tak i staveb nových pavilonů. V ohrožení je tak například stavba nového urgentního příjmu v Rumburku a v Děčíně, rekonstrukce porodnice v Teplicích a její vybavení nebo obnova onkologického centra v Ústí nad Labem.