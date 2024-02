Na miliony korun si měl na úplatcích za přidělení zakázky na svoz odpadů přijít hlavní podezřelý v kauze machinací zakázek v nemocnicích v Ústeckém kraji a na Vysočině podnikatel Tomáš Burian. Ten měl dostávat úplatek v pravidelných měsíčních splátkách až do roku 2027.

Ilustrační foto. | Foto: VLM

Podle návrhu na uvalení vazby měl podle Seznam zpráv (SZ) dostat Burian dohromady 3,4 milionu, každý měsíc mu mělo dorazit 72 tisíc korun. „Bylo ujednáno, že obviněnému bude poskytováno neoprávněné peněžní protiplnění každý kalendářní měsíc po dobu čtyř let, a to v celkové výši 3 456 678 korun,“ uvedl podle SZ žalobce do návrhu na vazbu.

Radní pro zdravotnictví nabídl k dispozici funkci, ostatní odpovědnost odmítají

Peníze měl dostat za přidělení zakázky na svoz odpadu z nemocnic Krajské zdravotní (KZ), kterou loni v létě získala společnost Marius Pedersen (MP). Podle smluv zveřejněných v registru měl MP získat od KZ, která sdružuje sedm nemocnic od Chomutova až po Rumburk, za čtyři roky 170 milionů korun. Burian během vazebního jednání vinu odmítl.

Krycí jméno Profa, zajištěných 7 milionů. NCOZ prozradila detaily o zátahu v KZ

Kauza spojená se zakázkami v Krajské zdravotní a v jihlavské nemocnici vyplula na povrch v pondělí 19. února. Policie zadržela deset lidí včetně dnes již bývalého generálního ředitele KZ Petra Malého a jeho bývalého obchodního náměstka Pavla Vorala. Malého následně soud ponechal z obav z ovlivňování svědků ve vazbě, stejně jako další čtyři obviněné. Podle Úřadu evropského veřejného žalobce měli obvinění při machinacemi s veřejnými zakázkami škodu ve výši nejméně 25 milionů korun. Konečná škoda ale může být i s ohledem na pokračující vyšetřování vyšší. Podvody a uplácení se mají týkat nákupu zdravotnického materiálu a vybavení prakticky do všech nemocnic Krajské zdravotní.

Policie se může zajímat o tisíce smluv. Deník prozkoumal obchody KZ