Hodně deště a někde i zvednuté hladiny řek a potoků. Podle předpovědi meteorologů bude Česko ovlivňovat až do neděle tlaková níže spojená s frontálním rozhraním, které bude na většinu území přinášet výrazné srážkové úhrny. Na Ústecku by ale nemělo jít o srážkový extrém, podle předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu – Kočkov bude nejvíce pršet z pátku na sobotu, kdy během celé noci má spadnout zhruba 15 mm srážek.

Deštivé počasí přidělává vrásky i organizátorům venkovních kulturních akcí. Z hradu Střekov přesune dvě víkendová představení Sen noci svatojánské pod střechu svého divadla Činoherní studio. (ČS) „Hlášen je déšť a zima a proto sobotní i nedělní představení z hradu přesouváme k nám do divadla ve Varšavské ulici,“ řekl mluvčí ČS Petr Kuneš. Z přechodu z léta rovnou „do zimy“, nemají radost ani pořadatelé běhu Upřímných srdcí, který se uskuteční tuto neděli od 13.30 na břehu jezera Milada.

„S počasím nic nenaděláme. Jsme připraveni i na mokrou variantu, stanů a přístřešků máme hodně. Pro nás by byl horší silný vítr, ale vše by mělo být v mezích,“ sdělil za organizátory akce Matěj Prošek. (psali jsme ZDE)

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu vydaná ve středu 11. září v poledne.



V důsledků silných dešťů lze očekávat zvýšení hladiny řeky Labe a to včetně dolního toku. Výstraha pro Ústecko upozorňuje na vysokou pravděpodobnost dosažení druhého stupně povodňové aktivity, a to od pátečních 15 hodin do odvolání.

„Voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny,“ informují meteorologové s tím, že může také docházet k vyvracení stromů z podmáčené půdy, zaplavení komunikací a dalších prostor. „Vyvarujte se koupání, plavání, jízdy lodí a podobně v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupujte a nevjíždějte do proudící vody a zatopených míst,“ dodávají.

Zatímco ještě o víkendu se hladina pohybovala pod hranicí vyhlášení sucha, určené na 131 centimetrech, od čtvrtečního poledne má výrazně stoupat. Předpověď počítá s tím, že v sobotu ráno může být na dvojnásobku. První stupeň povodňové aktivity se na Labi v Ústí vyhlašuje při překročení výšky hladiny 450 centimetrů a druhý pak od 530 centimetrů.

Velká voda sužovala Ústecko naposledy v únoru a hlavně na konci minulého roku. Konkrétně po vánočních svátcích a znovu poté po Novém roce. Vystoupalo tehdy přes třetí povodňový stupeň, který je od 600 cm. Komplikace voda způsobila hlavně v dopravě, kdy byla zaplavena vana pod Benešovým mostem. Voda se tehdy dostala i do podzemních garážích u nádraží a zaplavena byla i cyklostezka na Střekově.